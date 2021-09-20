صور- الصحة: انطلاق حملة لقاح كورونا «معا نطمئن» فى دمياط وأسيوط وبورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة "معا نطمئن.. سجل الآن"، بمحافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد اليوم الإثنين، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقى لقاح كورونا فى نفس اليوم، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت باستمرار العمل بحملة "معا نطمئن.. سجل الآن" لمدة شهر بدلا من 10 أيام بكل محافظة، مضيفا أن الحملة تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح.

وأضاف "مجاهد" أنه تم تسجيل 30 ألف و244 مواطنا على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح من خلال الحملة أثناء فترة عملها بالـ 12 محافظة التى انطلقت بها خلال الخمسة أيام الماضية، بالإضافة إلى تقديم التوعية لأكثر من 33 ألف مواطن بأهمية تلقى اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت "مجاهد" إلى تخصيص 9 أتوبيسات رئيسية بالإضافة إلى سيارات مجهزة تجوب المحافظات الثلاث اليوم، ويضم كل أتوبيس 30 فريقا من التواصل المجتمعى بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيا مخصصا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقى اللقاح.

وأوضح "مجاهد" أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، مضيفا أنه تم تجهيز 18 مركز شباب بالمحافظات التى انطلقت بها الحملة اليوم، لتلقى المواطنين اللقاح فى نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرا إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التى تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقى اللقاح.

وذكر "مجاهد" أن الحملة انطلقت بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، بنى سويف، الشرقية، الغربية، المنيا، الإسماعيلية) على مدار الخمسة أيام الماضية، ومن المقرر أن تنتقل غدا الثلاثاء إلى محافظات (المنوفية، السويس) والأربعاء (البحيرة، سوهاج) والخميس (قنا) والجمعة (الأقصر) والسبت (أسوان)، مناشدا المواطنين بأهمية التردد على حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالى: https://egcovac.mohp.gov.eg)/) للحصول على اللقاح.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شهد الأربعاء الماضى، تدشين حملة "معا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم.