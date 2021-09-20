/651110/على-طريقة-الدوري-المصري-أول-حكم-أجنبي-يتولى-إدارة-مباراة-بالدوري-الإنجليزي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأصبح الأسترالي جاريد جيليت أول حكم أجنبي يدير مباراة في البريمييرليج، في ظاهرة تحدث لأول مرة في الملاعب الإنجليزية.

بالإضافة إلى ذلك" سيكون الدكتور جاريد جيليت أيضا أول شخص حاصل على درجة الدكتوراه، يقوم بإدارة مباراة في الدوري الإنجليزي.

تم تعيين جاريد جيليت لإدارة مباراة واتفورد ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي السبت المقبل.

الدوري الإنجليزي يستعين بحكام أجانب

وتعاني حكام الدوري الإنجليزي خلال الفترات الماضية، من حاله عدم رضا من الجماهير، بسبب بعض الأخطاء التحكيمية التي تحدث خلال المباريات.

ولم يسلم الدوري الأكبر والأكثر شهرة على مستوى العالم من الإنتقادات ليتم إعلان تواجد أول حكم من خارج إنجلترا لإدارة مباراة في البريمييرليج.

لويس جارسيا: محمد صلاح أسطورة ليفربول.. وسيكون الأفضل هذا الموسم

أشاد لويس جارسيا، نجم ليفربول السابق، بمستوى محمد صلاح رفقة فريق ليفربول هذا الموسم، وأنه سيكون منافس مباشر على جميع الألقاب الفردية هذا الموسم.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها "ليفربول إيكو" محمد صلاح يمتاز بالذكاء الشديد، ولا يركض كثيرا داخل أرض الملعب، ولكنه يرتكز في الأماكن الصحيحة التي تؤهله لإحراز الأهداف بطريقة سهلة وبسيطة، وتكون صعبة على الحراس".

وتابع" من يشاهد ليفربول خلال السنوات الأخيرة، يعرف جيدا قيمة محمد صلاح الثابتة داخل أرض الملعب، خاصة أنه يحافظ على مستواه عكس بعض لاعبي خط الهجوم، أمثال ساديو ماني وروبرتو فيرمينو".

وأردف" محمد صلاح لا يركض في المباراة 50 ياردة كاملة، وهذا ما يميزه لأنه يوفر الجهد للأوقات الحاسمة والتي تؤذي دفاعات الفرق الآخرى".

واختتم" صلاح قاتل داخل منطقة الجزاء، ولديه من المهارة والمرونة التي تجعله أن يتعامل مع الدفاع بطرقة جيدة ويحرز الأهداف بطرق مختلفة وليست ثابتة، وأيضا يكفى أنه منذ عام 2017 لم يهدر أي ركلة جزاء واحدة مع ليفربول".

آثار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجد، حول تجديد تعاقد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، والذي اصبح من أساطير النادي الإنجليزي مؤخرا بعدما تمكن من مساعدة الفريق في الفوز بالعديد من الألقاب.