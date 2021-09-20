رضا عبد العال لـ دوت الخليج: محمد صلاح أفضل لاعب في الشرق الأوسط.. وأقارنه بميسي ورونالدو فقط

/651113/رضا-عبد-العال-لـ-تحيا-مصر-محمد-صلاح-أفضل-لاعب-في-الشرق-الأوسط-وأقارنه-بميسي-ورونالدو-فقط

أشاد رضا عبدالعال بالفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بعد تقديم اللاعب لمستويات مميزة مع نادية خلال الفترة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث عبد العال في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج عن محمد صلاح مع نجوم العالم الخارجي.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج : أن اللاعب محمد صلاح أفضل لاعب في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف: صلاح في منطقة بعيدة عن كل اللاعبين المصريين علي مر التاريخ بما يقدمة من إنجازات مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وواصل: يجب أن نفخر بوجود صلاح وسط كبار أوروبا ميسي وكريستيانو .

وأردف : الأمكانيات ساعدت صلاح بشكل كبير مع نادية عكس وجودة مع المنتخب لايجد من يساعدة للخروج بإمكانياتة.

تصدر الفرعون المصري محمد صلاح قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف في مباراة فريقة أمس أمام فريق كريستال بالاس ليرتفع رصيدة الي 4 أهداف.

ويعتلي محمد صلاح قائمة الهدافين مناصفةً مع ميكيل أنطونيو لاعب وست هام وبرونو فيرنانديز

لاعب مانشستر يونايتد برصيد أربعة أهداف لكل منهما.

بينما يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 3 أهداف بعد تمكنه من تسجيل هدف في مباراة اليوم أمام فريق ويستهام يونايتد.

قائمة هدافي الدوري الإنجايزي

محمد صلاح، ليفربول، 4 أهداف.

ميشيل أنطونيو، وست هام، 4 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 4 أهداف.

كريستيانو رونالدو, مانشستر يونايتد 3 أهداف.

دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 3 أهداف.

ديماراي جراي، إيفرتون، 3 أهداف.

ماسون جرينوود، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

روميلو لوكاكو، تشيلسي 3 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 3 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، هدفان.

سعيد بن رحمة، وست هام، هدفان.

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز علي حساب نادي توتنهام بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما علي أرضية ملعب نادي توتنهام هوتسبير ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

توقع رضا عبدالعال لمباراة الاهلي

في تصريحات خاصه لموقع لـ دوت الخليج تحدث رضا عبد العال لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق حول مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش والمقرر إقامتها غداً بملعب الدفاع الجوي بالأسكندرية.

وقال عبدالعال: مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش لا يمكن التنبئ بنتيجتها بسبب قيام النادي الأهلي بالتعاقد مع العديد من اللاعبين الجدد، ولا ندري هل تجانسوا مع الفريق أم لا.

وأيضا بسبب بيع نادي طلائع الجيش للعديد من اللاعبين الأساسيين في الفريق مثل اللاعب أحمد سمير وقيامهم أيضا بالتعاقد مع لاعبين اخرين.

وأضاف: علي الورق الأهلي حظوظة أكبر من نادي طلائع الجيش وهذا يرجع إلي الخبرة المتوافرة في لاعبيه وتتويجهم المستمر بالبطولات ووجود الجماهير.