"قلوب قوية..مستقبل أقوى".. التجاري الدولي يتبرع بـ 30 مليون جنيه لعلاج 500 طفل بمركز أسوان للقلب

/651115/قلوب-قويةمستقبل-أقوى التجاري-الدولي يتبرع-بـ-30-مليون-جنيه-لعلاج-500-طفل-بمركز-أسوان-للقلب

وقعت مؤسسة "التجاري الدولي" بروتوكول تعاون بقيمة 30 مليون جنيه مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ، لعلاج أكثر من 500 طفل مريض بالقلب، وياتي ذلك انطلاقًا من رؤية البنك التجاري الدولي – مصر "CIB"، وإيمانه بأهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع، وفي إطار مساهمة مؤسسة البنك الفعّالة في الارتقاء بالخدمات الصحية المُقدمة للأطفال وتحت مظلة حملة "قلوب قوية...مستقبل أقوى".

دوت الخليج

هذا و حضر توقيع البروتوكول كل من المهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، ودينا الجزار نائب الرئيس للتنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.

وشملت الاتفاقية تمويل مؤسسة "التجاري الدولي" نفقات عمليات قلب مفتوح لـ 200 طفل، إضافة إلى تمويل شراء أجهزة ومستلزمات طبية تستخدم في إجراء عمليات قسطرة القلب لـ345 طفلاً من المرضى غير القادرين بمركز أسوان للقلب.

التجاري الدولي يتبرع بـ 30 مليون جنيه لعلاج 500 طفل بمركز أسوان للقلب

ولم يكن التبرع لصالح مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب جديدًا على مؤسسة البنك التجاري الدولي ، وإنما يربط المؤسستين علاقة استراتيجية وطيدة تمتد لأكثر من 10 أعوام، بإجمالي قيمة تبرعات تصل إلى 136 مليون جنيه، ساهمت بدورها في علاج أكثر من58 ألف طفل.

تطوير الخدمات الطبية المتميزة لتحسين أوضاع المجتمع

وفي هذا السياق، أشار "السعيد" إلى أهمية الاتفاق الموقع بين الجانبين، مؤكدًا أن استراتيجية مؤسسة "التجاري الدولي" تسعى دائمًا إلى دعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، لتحسين أوضاع المجتمع المصري والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية خاصةً في مجال صحة الأطفال، والتي خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويًا لخدمة الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا.

وأشاد بمركز أسوان للقلب ، مؤكدًا أنه يعُد فخرًا لكل المصريين، إذ إنه يقدم خدماته بجودة تماثل بل وتفوق المراكز العالمية.

وأعربت دينا الجزار عن سعادتها بالتبرع الضخم المقدم من مؤسسة "التجاري الدولي" لتحمل تكاليف إجراء عمليات جراحية لأكثر من 500 طفل، وهو ما يسهم في إدخال الفرحة والسرور للآلاف من ذويهم عقب تعافيهم بعد إجراء هذه العمليات ومنحهم مستقبل أفضل، موجهة الشكر لمؤسسة البنك والقائمين عليها لدعمهم الدائم لمركز أسوان للقلب وتطلعها لاستمرار هذا التعاون في مجالات أخرى خلال الفترة المقبلة.

ويعد "التجاري الدولي" أكبر بنك قطاع خاص في مصر من حيث المركز المالي ونموذج أعماله الفريد الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء، إذ يقدم البنك مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.

كما تعُد "مؤسسة البنك التجاري الدولي" منظمة غير هادفة للربح وتركز على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية في مصر وخاصة الأطفال الأشد احتياجًا ممن لا يحظون بالتغطية الملائمة لخدمات الرعاية الصحية، وذلك عبر التعاون مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية البارزة على إطلاق المشروعات التنموية ذات المردود الإيجابي المستدام.

ونشأت المؤسسة عام 2010 باعتبارها امتدادًا لأنشطة البنك على صعيد المسؤولية الاجتماعية، إذ لا تقتصر أنشطة المؤسسة على تقديم التبرعات والمساعدات المادية فقط، بل تمتد لتشمل الإشراف على المشروعات ومتابعتها لضمان تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق أهداف كل مشروع.

وحصلت مؤسسة البنك التجاري الدولي على الكثير من الجوائز المرموقة من جانب العديد من المؤسسات البارزة، تقديرًا لإسهامات المؤسسة على صعيد أنشطة المسؤولية الاجتماعية.

أما عن مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ، فأنشئت في عام 2008 على يد الدكتور الجراح مجدي يعقوب لتقديم خدمات طبية مجانية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية لمن هم في أمس الحاجة إليها وبالأخص الأطفال الأقل حظاً، فضلاً عن تدريب كوادر علمية وطبية وتمريضية شابة على أعلى المستويات الطبية الدولية.

وتطور المؤسسة كذلك الأبحاث في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية والعلوم الطبية الحيوية لدمج العلاج مع البحث وتطوير المواهب بطريقة غير مسبوقة في المنطقة بأكملها.