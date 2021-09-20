حسن الرداد عن سمير غانم ودلال عبد العزيز: «أسطورة الكوميديا والغالية»..«صور»

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دوت الخليج يرصد تعليق الفنان حسن الرداد على تسلمه تكريم الفنان سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز.

نشر الرداد عدة صور شخصية له من المهرجان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليهم قائلًا: "من تكريم مهرجان القنوات الفضائية لاسطورة الكوميديا سمير غانم و النجمة الغالية دلال عبد العزيز".

حسن الرداد يتسلم جائزة سمير غانم ودلال عبد العزيز بكلمة مؤثرة

وكان الفنان حسن الرداد، تسلم تكريم الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز في مهرجان الفضائيات العربية بدورته ال 12، نيابة عن بناتهما الفنانة دنيا وإيمي.

حسن الرداد يعتذر عن عدم حضور إيمي ودنيا

ألقى الفنان حسن الرداد كلمة أثناء تسلمه التكريم قائلًا: "في البداية عايز أبلغ حضراتكم اعتذار إيمي ودنيا هما مقدروش ييجوا، وبوصل شكرهم وامتنانهم لإدارة المهرجان على التكريم. طبعا أنا كنت أتمنى أكون حاضر النهاردة والأستاذ سمير النجم الكبير ومدام دلال يكونوا بيستلموا الجايزة، وأكون أنا قاعد وسط حضراتكم، بس الحمد لله على كل شيء."

وأضاف: "عايز أقول إن أنا بالنسبالي حمايا العزيز الأستاذ سمير غانم، وحماتي وأمي مدام دلال عبد العزيز هما نموذج للفنان اللي أنا أتمنى إن أنا أوصل زيهم وآخد نفس المكانة بتاعتهم في قلوب الناس. وده نتيجة كل الحب اللي فعلا الواحد لمسه من في الفترة اللي فاتت دي من سؤالهم، سواء على السوشيال ميديا أو اهتمامهم بينا."

مهرجان الفضائيات العربية

أُقيم مساء السبت، حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته ال 12، والمهداة إلى روح الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

نجوم الفن يحرصون على حضورمهرجان الفضائيات العربية

توافد عدد كبير من نجوم الفن في مهرجان الفضائيات العربية، في دورته الثانية عشر، منهم أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر، وليلى وملك ومنى أحمد زاهر، وحمادة هلال وزوجته، ونرمين الفقي، ونسرين طافش، ومحمد رياض، وروجينا، ومحمد الشرنوبي وزوجته، وعايدة رياض، وداليا مصطفى، ونيكول سابا، ورنا رئيس.

تكرم الدورة الثانية عشرة لمهرجان الفضائيات العربية والتي تحمل فعاليات المهرجان اسم «الأفضل والمفضل» مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع على مستوى مصر والوطن العربي في الدراما والسينما والبرامج والإعلاميين ونجوم الفن، وذلك تحت إدارة رئيس المهرجان أحمد عليوة ورئيس اللجنة المنظمة علي ياسين.

نجوم الفن يحصدون جوائز مهرجان الفضائيات العربية

وحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، من بينهم، نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقى، احمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس، وغيرهم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.