/651117/المرج-محطة-جديدة-للاتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-لتفعيل-مبادرة-شنطتك-هديتنا--والتضامن-تؤكد-دور-فعال-من-أجل-المواطن-صور

واصل الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهوده فى دعم أبناء مستفيدي التمويل متناهي الصغر بمحافظة القاهرة من خلال مبادرته "شنطتك.. هديتنا"، والتى تأتى مع انطلاقة العام الدراسى الجديد، فى ضوء جهوده الإجتماعية والتنموية التى يبذلها من أجل المواطن المصرى بمختلف محافظات الجمهورية.

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وجاءت محطة المبادرة الجديدة من منطقة المرج بالقاهرة، حيث تم توزيع نحو 2000 شنطة مدرسية على الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بمشاركة الجهات المعنية من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الإجتماعى، والذين وجهوا الشكر والتقدير على مشاركة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمواطن مثل هذه المناسبات السنوية، مؤكيدن على أن مثل هذه المشاركات تخفف الأعباء عن الأسر المصرية وتؤكد على أن المجتمع المدنى يقوم بدوره مع الدولة المصرية على المستوى الأفضل.

«المرج» محطة جديدة للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتفعيل مبادرة «شنطتك هديتنا» .. والتضامن تؤكد: دور فعال من أجل المواطن «صور»

مسئولة مديرية التضامن بمحافظة القاهرة، وجهت الشكر والتقدير للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجميعات والشركات التى تعمل من خلاله لدعم المواطن محدود الدخل، وأيضا مستفيدى مشروعات التمويل متناهى الصغر، مشيرة إلى أن مثل هذه المشاركة رسالة إيجابية وخطوة مقدرة من أجل أبناء المرج والطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، متمنية أن يكون عام دراسى سعيد لكلاب الطلاب فى القوت الذى شاركت القائمين على التوزيع الذى تم داخل المدارس المختلفة وطالبت الأطفال بالتفوق والمذاكرة والحرص على أن يكونوا دائما متفوقين.

«المرج» محطة جديدة للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتفعيل مبادرة «شنطتك هديتنا» .. والتضامن تؤكد: دور فعال من أجل المواطن «صور»

يشار إلى أن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب مبادرته «شنطتك – هديتنا» والتى تمت من قبل بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة حريص على القيام بدوره من خلال الجمعيات والشركات في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذين تمكنوا من خدمة أكثر من 71 ألف عميل من أصحاب المشروعات بقيمة تعدت 967 مليون جنيه نهاية الربع الرابع من عام 2020، وذلك وفقاً لأحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.