شيكابالا يرفض التواجد بمعسكر الزمالك بالإٍسكندرية.. تعرف على التفاصيل

/651118/شيكابالا-يرفض-التواجد-بمعسكر-الزمالك-بالإسكندرية-تعرف-على-التفاصيل

لم يتواجد محمود عبد الرازق شيكابالا داخل معسكر نادي الزمالك بالإسكندرية، والذي بدأ صباح اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة تضم 38 لاعبا، ولم يتواجد من بينهم محمود عبد الرازق شيكابالا، بجانب أيمن حفني.

وعلم موقع دوت الخليج أن شيكابالا هو من رفض التواجد في قائمة نادي الزمالك، خلال المعسكر الحالي بالإسكندرية، وذلك بسبب إيقاف اللاعب محليا، وعدم تواجده في قائمة الفريق في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أما عن أيمن حفني فقد طلب عدم التواجد مع قائمة الفريق بسبب مرض إبنتة عائشة والتي تتواجد بالمستشفى حاليا.

كارتيرون: تنظيم احتفالية الدوري سيئ ..وعقوبة شيكابالا غير عادلة

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن تنظيم حفل تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري لم يكن يليق بنهاية بطولة كبيرة مثل الدوري المصري، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح المدير الفني أنه ترك الملعب بعد سوء التنظيم قبل أن يعود ليلتقط صورا تذكارية مع الفريق بعدما فكر في الأمر وقرر التواجد في الملعب بالرغم مما حدث.

وعلق المدير الفني للفريق على عقوبة شيكابالا قائلا :" العقوبة ليست عادلة بكل المقاييس وأتمنى أن يتم اعادة النظر فيها من جديد بعد التظلم الذي تقدم به الزمالك، وأتذكر أنه في لقاء السوبر المحلي بالإمارات والذي فاز به الزمالك حدثت مشاكل تنظيمية أيضا ولا أدري.

وأكد أن جميع المباريات التي خاضها الفريق في الدوري الموسم المنقضي كانت صعبة، مضيفا أنه لم يتأكد من فوز الفريق باللقب إلا بعد انتهاء لقاء الانتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة من منافسات البطولة.

غياب شيكابالا عن معسكر الزمالك

وشدد المدير الفني على أن هناك شعور داخلي ومؤشرات كان تدل على أن الزمالك يقترب من لقب الدوري مثل الفوز على فريقي طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة.

وأوضح أن الزمالك يستحق لقب الدوري والفريق بذل مجهودا كبيرا في الدور الثاني، وخاصة آخر 7 أسابيع ليقتنص اللقب بعد منافسة شرسة مع الفريق المنافس هل هذا يحدث فقط عندما يتوج الفريق الأبيض بالألقاب؟”.