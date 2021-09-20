«بسبب الأجازة البرلمانية»..أزمة كبيرة بين  «أعضاء النواب والشيوخ» بكفر الشيخ وهيئة التأمين الصحى بسبب ألف متر بـ«مستشفى فوة»

/651121/بسبب-الأجازة-البرلمانيةأزمة-كبيرة-بين -أعضاء-النواب-والشيوخ-بكفر-الشيخ-وهيئة-التأمين-الصحى-بسبب-ألف-متر-بـمستشفى-فوة

- النائبة هالة أبو السعد تقترح أنشاء مركز متكامل للقلب لحاجة المواطنين له..وتوفير أماكن بديلة لمخازن الخردة

تشهد محافظة كفر الشيخ أزمة كبيرة بين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والهيئة العامة للتأمين الصحى، بسبب ألف متر بمستشفى فوة، حيث تصر الهيئة على بناء «مخازن للخردة» عليها ومخازن أخرى للدعم اللوجستى للمستشفى، فيما يرى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أن هذه الأعمال ليست الإستغلال الأمثل لمساحة الألف متر خاصة أنه يوجد مقترحات بحاجة لها المحافظة والمحافظات المجاورة حيث مركز متكامل لعلاج القلب، ومن ثم صحة المواطن وحاجته لمثل هذا المركز تمثل أولوية أفضل عن المخازن التى من الممكن أن يتم توفير أماكن بديلة ومتاحة لذلك.

دوت الخليج

البداية كانت من عام 2017 حيث تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بمقترح إقامة مركز للقلب لخدمة وسط الدلتا والمحافظات التابعة لها وذلك حتى عام 2019 وفى إطار شروع الهيئة العامة للتأمين الصحى فى أعمال وتطوير مستشفى التأمين الصحى بفوة بمحافظة كفر الشيخ، والمقدر مساحتها بنحو 14 ألف فدان، قامت بتغير مسار مقترح النائبة هالة أبو السعر وتخصيص نحو ألف متر من المساحة الغير مستغلة بها والتى كانت لتنفيذ المقترح وذلك لإطار أخر بعمل مخازن خردة لفرع هيئة التأمين الصحى فرع محافظة الغربية، حيث يتم تخزين فيها الخردة، وهى المساحة المقدم بشأن المقترح الخاص بإقامة مركز للقلب، وهو الأمر الذى رفضته النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، عن المحافظة، مؤكدة على أن هذا التصرف يعد إهدار مال عام، ولابد من التفكير السليم من أجل استغلال هذه المساحة بما يخدم منظومة الصحة على مستوى المرضى والمواطنين بكفر الشيخ والمحافظات المجاورة ورفعت الأمر لرئيس مجلس الوزراء وسجلت بيان عاجل بشأنه فى الجلسة العامة للبرلمان.

«بسبب الأجازة البرلمانية»..أزمة كبيرة بين «أعضاء النواب والشيوخ» وهيئة التأمين الصحى بسبب ألف متر بـ«مستشفى فوة»

تراجعت الهيئة العامة للتأمين الصحى عن شروعها فى عمل هذه المخازن، فيما أكدت النائبة هالة أبو السعد أن عمل مركز قلب متكامل من المهم أن يتم تنفيذه حيث يوجد نقص فى هذا الإطار بالمحافظة والمحافظات المجاورة، ومن ثم مع وجود هذه المساحات والمخصصات المالية المتوفرة يتم البناء وتوفير اللازم كمركز قلب متكامل وهو ما يخدم المنظومة الصحية ككل، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ من جانب الجهات المعنية، ولكن لم تعمل الهيئة على التنفيذ طوال الفترة الماضية ليفاجأ جميع نواب مجلسى النواب والشيوخ خلال الأيام الماضية بشروع الهيئة فى إسناد الأعمال لإحدى الشركات والعمل على إقامة مبنى للدعم اللوجستى لمستشفى فوة على ذات المساحة دون تنفيذ المقترح والضرب بعرض الحائط لكل المقترحات ووصل الأمر لقيام الشركة بالعمل ومواصلة الأعمال للمبنى وذلك استغلال لفترة الأجازة البرلمانية.

«بسبب الأجازة البرلمانية»..أزمة كبيرة بين «أعضاء النواب والشيوخ» وهيئة التأمين الصحى بسبب ألف متر بـ«مستشفى فوة»

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة كفر الشيخ تقدموا بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، بشأن هذه الأزمة، وذلك فى ضوء النهج الجديد للحكومة ومجلس النواب والذى يتم النظر لجميع الشكاوى والطلبات التى تقدم من جانب الأعضاء والعمل على تقديم حلول بما يخدم المصلحة العامة مؤكدين على أن إصرار الهيئة على عمل مخازن دون النظر لصحة وسلامة المواطن واحتياجاته الصحية ومقترحات الأعضاء باعتبارهم ممثلين عن الشعب فهذا يمثل إهدار للمال العام لابد من أن تتم مواجهته بشكل حاسم وبشكل رادع من أجل مصلحة المواطن.

الأعضاء أيضا أكدوا فى المذكرة بأن مطلبهم جماعى فى ضرورة أن نكون أمام أنشاء مركزًا للقلب، والصدر، ومركزًا للاطفال ومركزًا للعيون، وذلك بطلب جماعى من نواب دائره فوه ودسوق ومطوبس، مؤكدين أن الصالح العام يؤكد الحاجة لمثل هذه المراكز مع توفير مخازن فى أماكن بديلة أو اختيار دور أرضى فى المبنى كمخزن واستكمال الأعمال للمركز من أجل صحة وسلامة المواطن وحاجة المحافظة والمحافظات المجاورة، مؤكدة على أن الحكومة والقيادة السياسة التى تهتم بالمواطن وصحته من المؤكد أنه لا تقبل بمثل هذه الأعمال التى تتم من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحى وإصراراها الغريب على إهدار المال العام وأيضا إصراراها على عدم التعاون مع نواب الشعب والذين يمثلونه تحت قبة مجلسى النواب والشيوخ.

«بسبب الأجازة البرلمانية»..أزمة كبيرة بين «أعضاء النواب والشيوخ» وهيئة التأمين الصحى بسبب ألف متر بـ«مستشفى فوة»

الأعضاء الذين وقعوا على المذكرة ويناشدون رئيس الوزراء بأهمية التدخل والحسم هم كل من النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفرالشيخ، والناىب عادل النجار، عضو مجلس النواب عن دائرة فوه دسوق مطوبس، والنائب محمد الصمودى، وعضو مجلس النواب عن دائرة فوه /دسوق /مطوبس، والنائب/ السعيد عمارة، عضو مجلس النواب عن محافظة كفرالشيخ، والنائب / عز جوده، عضو مجلس لشيوخ عن محافظه كفرالشيخ، والنائب/ اشرف عبدالونيس، عضو مجلس لشيوخ عن محافظه كفرالشيخ.