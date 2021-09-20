مباحثات مصرية قبرصية فى نيويورك على مستوى وزيرى الخارجية

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "اللقاء يأتى فى إطار العلاقات الراسخة التى تجمع البلدين الصديقين". ويشارك شكرى، خلال زيارته الحالية إلى نيويورك، فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتضمن الزيارة المشاركة فى عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع فى المنطقة، وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدين الدولى والإقليمى، فضلا عن مناقشة آليات تعزيز العمل متعدد الأطراف فى إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

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