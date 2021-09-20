بث مباشر.. كلمة السيسى فى اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، عبر الفيديو كونفرانس، فى اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس فى هذا الاجتماع الهام جاءت فى ضوء بدء مرحلة جديدة على صعيد عمل المناخ الدولى، لما أصبح يمثله تغير المناخ وتداعياته السلبية من تهديد يواجه البشرية. ويشارك فى الاجتماع لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.

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