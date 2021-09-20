ممثل للكنيسة القبطية يحضر مراسم تجليس مطران اليونانيين بفرنسا

جدة - نرمين السيد - أوفد الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، القمص جرجس لوقا إسكندر لحضور مراسم تجليس المطران ديمتريوس المطران الجديد لليونانيين الأرثوذكس بفرنسا.





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