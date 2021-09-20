عاجل.. السيسى: تغير المناخ بات حقيقة مفزعة

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن شكره لعقد اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ، منوهًا بأن التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ جاء ليؤكد أن تغير المناخ قد بات حقيقة مفزعة، وأن مصر تؤكد على أهمية تحمل الدول المتقدمة بمسؤوليتها فى خفض الانبعاثات من خلال تحديث مساهماتها المحددة وطنيا تحت اتفاق باريس، وتنفيذ التزاماتها السابقة عن فترة قبل 2020 تحت الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.





وأضاف السيسى، خلال كلمته فى اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الإثنين، أن مصر تتطلع إلى أن تخرج الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف فى المملكة المتحدة بنتائج إيجابية على تلك الأصعدة، متابعًا: "بالتوازى مع ذلك نؤكد على قيامنا فى الوقت الراهن بالدراسة المتأنية لأفضل سبل تحديث مساهماتنا المحددة وطنيا والتوقيت المناسب لذلك إتساقا مع أولوياتنا التنموية، وتنفيذا لالتزامنا الدولى بأحكام اتفاق باريس بحيث تمثل مساهماتنا المحدثة محفزا ودعما لجهودنا التنموية وعلى مساعينا للتعافى من تبعات جائحة كورونا لا عبئا علينا وإعمالا لمبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء والقدرات المتفاوتة للدولة".

وأوضح أن التكيف مع تغير المناخ أولوية قصوى لدولنا النامية، خصوصًا فى قارة إفريقيا التى تعانى من تبعات أشد وطأة للظاهرة، لا سيما المتعلقة بالمياه والجفاف وتصحر الأراضى وتهديد الأمن الغذائى، ومن هذا المنطلق فإن مصر تدعو إلى التعامل بجدية مع أى إجراءات أحادية تساهم فى تفاقم تبعات تغير المناخ وفى مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون التوافق مع دول المصب على قواعد الملء والتشغيل، كما تشدد مصر على أهمية التعامل مع قضايا التكيف على قدم وساق مع خفض الانبعاثات وعلى خروج الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف برئاسة المملكة المتحدة بخطة تنفيذية لتفعل الهدف العالمى للتكيف تحت اتفاق باريس.

ودعا الجميع إلى الانضمام إلى الشراكة المصرية - البريطانية القائمة منذ 2019 فى موضوعات التكيف، والتى أسفرت عن نتائج إيجابية فى مقدمتها تأسيس تحالف عمل التكيف الذى نعول عليه كثيرا لتعزيز هذا الجانب.