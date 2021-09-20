عاجل.. السيسى: نشعر بالقلق بشأن تمويل مواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر تشعر بالقلق إزاء الفجوة الراهنة فى تمويل مواجهة تغير المناخ بين ما تحتاجه الدول النامية لتنفيذ التزامتها وفق اتفاق باريس وبين ما هو متاح، فلا تزال الدول المتقدمة عاجزة عن الوفاء بتعهد الـ100 مليار دولار سنويا.





وأضاف السيسى، خلال كلمته فى اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الإثنين، أن الدول النامية تواجه صعوبات جمة فى النفاذ إلى التمويل المتاح. ورحب بدعوة السكرتير العام للأمم المتحدة إلى توجيه نصف حجم التمويل المتاح إلى جهود التكيف، ونتطلع إلى أن ينعكس صدى تلك الدعوة على عمل آليات تمويل المناخ بما فى ذلك صندوق المناخ الأخضر، بنحو يساهم فى تعزيز عمل المناخ فى الدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا. وأعرب عن تطلع مصر للعمل مع المملكة المتحدة سعيا بخروج الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف بنتائج متوازنة تصب فى مصلحة الجميع.

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