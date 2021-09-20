الطيران المدنى تستضيف سلسلة دورات حول النقل الجوى

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، سلسلة الدورات التدريبية حول النقل الجوى، بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدنى، تحت رعاية الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى.





وتقام الدورة الأولى تحت عنوان مخاطر النقل الجوى وتستمر هذه الدورات على مدار ثلاثة اشهر من خلال الحضور أو تقنية الفيديوكونفرس وبمشاركة 45 من العاملين بقطاع الطيران من مصر وعدد من الدول العربية، والدورة الثانيه فى خلال شهر أكتوبر تحت عنوان الإدارة الإستيراتيجية للنقل الجوى، والدورة الثالثة فى ديسمبر بعنوان تحالف الشركات والمشاركة بالرمز.

وفى بداية الافتتاح نقل رئيس سلطة الطيران المدنى تحيات وزير الطيران المدنى للمشاركين متمنيا لهم التوفيق ودعم التواصل وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المتزايدة التى يواجهها النقل الجوى وتقديم الحلول التى يمكن أن تساهم فى مزيد من التعاون المثمر داخل الوطن العربى، وكذلك الاستفادة من الخبراء لدى جميع الأطراف وضرورة التعاون والشراكة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الاستفادة القصوى لقطاع الطيران المدنى على مستوى الوطن العربى.

وأكد حرص وزارة الطيران المدنى على توطيد أواصر الصداقة والتعاون مع الأشقاء العرب لبناء مستقبل أفضل لصناعة الطيران قائم على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا.

من جانبه، نقل خالد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة، خالص تحيات وتقدير المهندس عبدالنبى منار مدير عام المنظمة العربية إلى وزير الطيران المدنى ورئيس سلطة الطيران بجمهورية مصر العربية على استضافة فعاليات هذه الدورات متمنيا للمتدربين تحقيق الهدف من هذه الدورات.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تندرج فى إطار سلسلة الدورات التى تنظمها سلطة الطيران المدنى بهدف دراسة الأزمات فى مجال النقل الجوى وكيفية التعامل معها ووضع الخطط لتفادى آثار هذه الأزمات فى المستقبل والدروس المستفادة منها.