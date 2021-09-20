سيولة مرورية بالمحافظات ومناطق الكورنيش.. وأوناش لسحب السيارات المعطلة

شهدت شوارع وميادين القاهرة الكبرى والمحافظات ومناطق الكورنيش منذ الصباح وحتى الآن حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق وهدوء للحالة الأمنية، وسط انتشار أمني مكثف للخدمات لتسيير الحركة.

وفي القاهرة شهد كورنيش النيل فى الاتجاهين انتظام فى حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلي شارع القصر العينى وكوبرى قصر النيل، وكوبرى أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل، لتسهيل حركة السيارات.

وفي الجيزة انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل.

وفي الأسكندرية شهد طريق مكتبة الأسكندرية و منطقة سيدى جابر ومحطة سيدى جابر وطريق الحرية معدلات طبيعية، وأيضاً كوبرى ستانلى يشهد الآن سيولة مرورية نظراً لتواجد الخدمات الأمنية بصفة مستمرة لمنع انتظار السيارات، مما أدى لتسيير الحركة بصفة مستمرة على الكوبرى وعدم تعطله، فضلاً عن تقسيمه الكوبرى لـ6 حارات والتي أتاحت فرصة استيعاب سيارات أكثر.

ودفعت إدارات المرور بالأوناش الكافية لسحب الكثافات المرورية ورفع حالات الانتظار الخاطىء أعلى الكباري ومناطق الكورنيش وسحب الأعطال ومساعدة قائدى السيارات المتعطلة، فيما يتابع مسئولوا غرف التحكم بإدارات المرور الحالة المروية بالشوارع من خلال شاشات العرض المربوطة بالكاميرات المنتشرة بالشوارع و توجية الخدمات المرورية لمناطق الكثافات والتكدس.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من الوجود المروري على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي، وجاء ذلك بالتزمان مع شن حملات لرفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.

جاء ذلك بالتزامن مع انتشار رجال مباحث المرور على مواقف سيارات نقل الركاب للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.