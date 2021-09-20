وزير الخارجية يستقبل فى نيويورك أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، فى نيويورك مع أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، فى إطار التقدير لدور الاتحاد فى تعزيز التعاون عبر جانبى المتوسط، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

كان وزير الخارجية سامح شكرى قد أكد اليوم الإثنين، فى مُستهل زيارته الحالية إلى نيويورك بالسيد محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبي.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكرى جدَّد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب الليبى، وتثبيت الاستقرار فى ليبيا وتحقيق التنمية فى مختلف ربوعها، كما أكد حرص مصر على المُضى قُدمًا فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذى تشهده العلاقات بينهما، خاصةً على ضوء الزيارات المُتبادلة بين الجانبين، وما تم التوافق بشأنه على هامش أعمال اللجنة العُليا المصرية الليبية المُشتركة والتى اختتمت أعمالها الأسبوع الماضى فى القاهرة.

كما شدَّد الوزير شكرى على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للأوضاع فى ليبيا وفق ما نصت عليه خارطة الطريق السياسية التى أقرها الليبيون وقرار مجلس الأمن 2570 انتهاءً بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المُحدد، مُشيًدا فى هذا الصدد بجهد مجلس النواب الليبى فى اعداد قانون الانتخابات باعتباره خطوة هامّة نحو استكمال خارطة الطريق. كما أكدَّ شكرى موقف مصر الراسخ تجاه الحفاظ على سيادة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية بمنأى عن أى تدخلات خارجية فى الشأن الليبي.

وقد شهد الاجتماع توافقًا فى الآراء حول كيفية العمل لدعم مستقبل ليبيا فى المرحلة القادمة.