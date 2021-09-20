/651122/نائب-أردني-يطالب-بإلغاء-حفل-عمرو-دياب-بالأردن-مخاطرة-للدين-وقيم-المجتمع

أصدر حسن الرياطي، النائب عن محافظة العقبة، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بيانًا طالب فيه وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الإثنين، بإلغاء حفل الهضبة عمرو دياب، المقرر إقامته في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

دوت الخليج يرصد أسباب تقديم مطالب بإلغاء حفل الفنان عمرو دياب بالأردن.

نص بيان النائب حسن الرياطي

وجاء في نص بيان النائب حسن الرياطي عن حفل عمرو دياب، "إن الحفل الغنائي يعد مخاطرة صريحة لدين الدولة و القيم المجتمعية، إضافة إلى أنها تشكل مخالفة وخرقًا واضحًا لأوامر الدفاع، وتجاوزًا وتعديًا على كافة الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها".

واختتم النائب حديثه محملًا الحكومة مسؤولية التجاوزات والآثار الصحية الخطيرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل والذي سيحضره الالاف من داخل و خارج الأردن.

حفل عمرو دياب بالأردن

ومن المقرر أن يحيي الفنان عمرو دياب، منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حفلًا فنيًا في مدينة العقبة.

ووفق إعلان للحفل، فإن سعر التذكرة في الدرجة «VVIP» لحفل عمرو دياب تصل إلى 300 دينار، والدرجة الأولى 155 دينارا والدرجة الأخيرة 85 دينارًا.

وكشفت وسائل إعلام أردنية، عن موجة من الغضب بسبب حفل عمرو دياب في مدينة العقبة الأردنية، وذلك بعدما لاحظ مواطنون ارتفاع أسعار حجوزات الإقامة في فنادق العقبة خلال يومي 15 و16 الشهر المقبل، والتي تتزامن مع إقامة الحفل.

آخر حفلات عمرو دياب بالأردن

وكان قد أحيا دياب آخر حفلاته الغنائية في الأردن، منذ عامين، داخل نفس المنتجع المُطل على ساحل خليج العقبة، أثناء طرح أغنيات ألبوم ”أنا غير“، وشهد الحفل حضورا جماهيريًا ضخمًا.

عمرو دياب يطرح الأحلى ونص

يذكر أن دياب قد طرح مؤخرًا أغنية «الأحلى ونص»، ضمن ألبومه الصيفي الجديد، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: ”لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى طب وفي حالة المقارنة مين زيك“.