/651123/رمضان-عبدالمعز-افعلو-هذه-الأشياء-لتكونوا-مع-سيدنا-محمد-فى-الجنة-فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قدره كبير عند الله، ولهذا الأمر لن يخزله الله يوم القيامة، بالاضافة إلى اتباعه من المؤمنين.

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ونوه الشيخ رمضان عبدالمعز إذا كنت تريد أن تكون بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم فى الجنة، يجب أن تقتدي بصفاته، وأهمها صفاء ونقاء القلب، مضيفا أن قدوتنا سيدنا النبى محمد، كل طلباته من الله كانت لأمته، وموصوف بالتوارة أنه مصدر الأمن والأمان للأمة".

واستكمل:" النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الاسواق، ولا صوته عالى ويجرح الناس بكلام شديد، هو ده سيدنا النبى، اومال ليه الناس صوتها عالى وتجرح فى بعضها، يا جماعة لو عاوزين ربنا يرحمكم، ارحموا بعض الأول، ترفقوا فى بيوتكم وشركاتكم، وشوارعكم، عشان تكونوا بجوار سيدنا النبى محمدصلى الله عليه وسلم فى الجنة".