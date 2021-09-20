معين الشعباني يصل القاهرة إستعداداً لتولي قيادة المصري البورسعيدي

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وصل المدير الفني الجديد لنادي المصري البورسعيدي معين الشعباني، الي الاراضي المصرية إستعداداً لتولي قيادة فريق المصري البورسعيدي في الموسم المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل :

ومن المقرر أن يعقد معين الشعباني إجتماعاً مع رئيس نادي المصري, من أجل الوقوف علي إحتياجات الفريق في الموسم القادم:

وكان النادي المصري قد أعلن تعاقدة مع المدير الفني معين الشعباني لمدة موسمين بعدما رحل الشعباني عن القيادة الفنية لفريق الترجي الرياضي التونسي

ويعاون الشعباني في جهازة الفني مجدي تراوي نجم منتخب تونس الأسبق وذلك في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية و أحمد الشملة عضوًا المجلس.

تصريحات معين الشعباني

وقال معين الشعباني: أبحث عن تحدٍ جديد في الدوري المصري، وأتيت هنا لتسطير تاريخ جديد لي في مصر، ولدّى طموحات كبيرة مع المصري.

وتابع الشعباني: وافقت على عرض المصري بعدما وجدت جدية كبيرة، ورغبة في التعاقد معي، والدوري المصري دوري قوي وكبير ويضم عدداً كبيراً من أقوى الأندية المعتادة على المنافسات القوية.

وحول قبوله تدريب فريق جماهيري، قال معين الشعباني: اعتدت خلال سنوات في الترجي على الضغط الجماهيري وقادر على التعامل معه، وواثق من قدرتي على ترك بصمة واضحة في الدوري المصري.

بدأت مجال التدريب في سنِ مبكرِ، وهو ما جعلني أصل إلى الترجي التونسي وأحقق البطولات على مستوى تونس والقارة الأفريقية.

وأضاف الشعباني: وافقت على تدريب المصري لأني أرغب في التحدى مع الأهلي والزمالك وبيراميدز والمنافسة على البطولات، كما أنني متعود على الضغط الجماهيري لأني دربت الترجي التونسي وأكثر ما نحتاجه في الفترة الحالية الهدوء والتركيز لتحقيق آمال الجماهير البورسعيدية.

وتابع: أحتاج وقت للجلوس مع اللاعبين والتعرف على قدراتهم قبل طلب التعاقد مع اللاعبين، والتفاوض كان سلسًا؛ لأن هدفنا كان واحد وهو قبول التحدى والمصلحة واحدة.

وواصل: سأحاول أن أترك بصمتي على الدوري المصري، الذى يعد من أقوى الدوريات في أفريقيا، واللاعبون التوانسة تركوا أثرًا إيجابيًا في الأندية التي يلعبون لها.