/651125/شريف-صالح-رابطة-الأندية-ستتولى-إدارة-الدوري-المصري-الموسم-المقبل

أكد شريف صالح، عضو رابطة الأندية المحترفة للدوري المصري، أن تشكيل الرابطة الجديد الجميع مستبشر به خير كثير والعمل لصالح الكرة المصرية".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" لن نستعين بخبراء من خارج مصر ولدينا الخبرات الكثيرة باللجنة مثل أحمد دياب وعامر حسين وثروت سويلم والجميع مستعد للعمل بكل جهد لصالح الكرة المصرية".

وواصل" اللجنة سوف تجتمع يوم الأربعاء من أجل إختيار رئيس الرابطة والنائب، ولم يتم الحديث عن هذا الأمر إلا يوم الأربعاء القادم، واللائحة لم تحدد من سيكون متواجد ف رئاسة رابطة الأندية".

انتخابات رابطة الأندية

وأردف" سيتم تفعيل عمل رابطة الأندية خلال الموسم القادم، ومن الممكن أن لا تحصل الرابطة على كامل مهام عملها في الموسم الأول ونتمنى الحصول على جميع ما نريد إدارتة، وإدارة الدوري ستكون من خلال رابطة الأندية".

وكان أحمد مجاهد أعلن أمس السبت بأن تم اختيار رابطة الأندية بالتزكية وفوز الأعضاء الخمسة المرحشين بعد إنسحاب عضوين محتملين.

أحمد دياب: هدف رابطة الأندية الارتقاء بكرة القدم المصرية ونريد إخراج موسم كروي على أعلى مستوى

أكد أحمد دياب، عضو رابطة الأندية، أن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أبلغتنا أنه تم حسم رابطة الأندية بالتزكية وذلك بعد إعتذار محمد فضل ومحمد عبد السلام.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" سيتم عمل إجتماع مع رابطة الأندية يوم 22 سبتمبر الجاري، لاختيار الرئيس والنائب، وسيختار الاتحاد عضوين للتواجد مع رابطة الأندية، وسيتم وضع اللائحة الأساسية للرابطة".

وتابع" أحلام الرابطة هي إخراج موسم كروي على أعلى مستوي، وهناك طموحات كبيرة من أجل الوصول لأعلى مستوى والإرتقاء بكرة القدم المصرية".

وأردف" الاتحاد المصري في العام رقم 100 ولابد أن يكون هناك أحداث إستثنائية وجيدة خلال الفترة القادمة لصالح الكرة المصرية، وجميعنا نعمل لصالح الإرتقاء بمنتج الدوري المصري".

واختتم" بدعم الأندية والرياضيين سنتمكن من العبور من هذا الموسم الإستثنائي، وسيكون موسما صعبا والقادم سيكون أفضل للجميع بدون شك".

إجتمع ظهر اليوم أندية الدوري الممتاز داخل مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، وذلك من أجل تشكيل رابطة الأندية للموسم الجديد 2021/2022.