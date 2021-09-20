/651127/ضمن-احتفالات-محافظة-البحيرة-بعيدها-القومي-انطلاق-مهرجان-الاتحاد-العام-لمراكز-شباب-مصر-بمركز-بدر

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بمدينة بدر ، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة ، وبحضور الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر و الدكتورة ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب وأ أسامة داود رئيس مدينة بدر .

دوت الخليج وأكد محافظ البحيرة على أن تنفيذ مثل هذه الفعاليات داخل مراكز الشباب يأتي في اطار استراتجية الدولة لتطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية، من خلال إحداث حراك قوي من خلال تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لاعضاء مراكز الشباب بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم. انطلاق مهرجان الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بمركز بدر من جانبه أوضح ال كتور ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة ، أن تنطلق المنافسات والفاعليات في العديد من المجالات الرياضية والفنية والثقافية ( خماسي قدم – تنس طاولة – كارتية – اختراق ضاحيه – شد حبل – عروض جمباز – ندوات تثقيفية ) خلال الفترة من ٢٠ - ٣٠ سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة 5000 من أعضاء مراكز الشباب.

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