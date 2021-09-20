/651128/بدأت-بالخيانة-وانتهت-بالتبرع-حسين-ياسر-المحمدي-يدعم-الزمالك-بعد-عشر-سنوات

آثار حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك السابق، الجدل بسبب حديث اللاعب بأنه سيقوم بطرح قميصه الخاص بنادي الزمالك في مزاد علني، ويذهب المال لصالح نادي الزمالك، للمساعدة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها نادي الزمالك حاليا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

المثير للجدل أن حسين ياسر المحمدي كان لاعبا في نادي الزمالك حتى عام 2011 وكانت طريقة خروجة من النادي عن طريق فسخ التعاقد، وذلك بسبب عدم الحصول على المستحقات المالية، فكيف كان هذا الإنتماء الشديد للقلعة البيضاء عندما كان لاعبا بنادي الزمالك، واليوم يعلن المساهمة في جمع الأموال لصالح نادي الزمالك.

تفاصيل الأزمة:-

في 12 يوليه من عام 2011 أعلن هشام حسن المحامي الخاص بحسين ياسر المحمدي، بأنه سوف يتقدم بشكوى نادي الزمالك لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب دم حصول اللاعب على المستحقات المالية من إدارة الزمالك.

وكان سبب تقدم حسين ياسر المحمدي شكوى لاتحاد الكرة، بسبب عدم الحصول على 50% من قيمة تعاقدة مع الفريق، ليقرر اللاعب بعد ذلك شكوى النادي من أجل فسخ التعاقد من طرف واحد.

عانى الزمالك كثيرا من أزمة المستحقات خلال الفترة من 2011 حتى 2014 ولم يقف أي لاعب بجوار نادي الزمالك.

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وأستنكر هشام حسن محامي اللاعب في ذلك الوقت قيمة العقد المالي مع نادي الزمالك، والذي كان مقدرا بـ 900 ألف جنية في الموسم الواحد، ولم يتواجد في الفئة الأولى للاعبين الكبار داخل الفريق.

وتمكن حسين ياسر المحمدي من فسخ تعاقده مع الزمالك، ليذهب لفريق ليرس البلجيكي، والذي كان مملوكا لماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، في صفقة إنتقال حر.

وعقب ماجد سامي في ذلك الوقت، بأنه حصل على خدمات اللاعب بعيدا عن نادي الزمالك وأن التعاقد شرعيا وسليما، وتحدثت الصحافة البلجيكية في ذلك الوقت أن المحمدي ورط نادي ليرس بسبب أزمتة مع نادي الزمالك.

تعليق والد اللاعب

أما عن والد اللاعب ياسر المحمدي، فقد قال أن حسين سوف يرحل عن الزمالك وذهب إلى بلجيكا ولن يعود إلى مصر نهائيا لأن مجلس الإدارة لا يريد تعديل تعاقدة والتواجد مع الفئة الأولى بالنادي".

وأكد أن هناك إصرار كبير من اللاعب على فسخ التعاقد ولا توجد أي نيه للعودة من جديد لنادي الزمالك، وطلب من المحامي الخاص به إتخاذ كافة لاإجراءات القانونية".

وانتهت الأزمة بحصول تسوية مالية من جانب نادي الزمالك والفيفا بحصول اللاعب على مبلغ 800 ألف جنية، بعدما كان يطلب 3 مليون و 600 ألف جنية.

2021 حسين ياسر المحمدي يقف بجوار نادي الزمالك خلال الأزمة المالية

خرج حسين ياسر المحمدي عبر فيديو على صفحتة الشخصية فيس بوك، وأكد أنه سوف يعرض قميص النادي في مزاد علني، ويذهب المال لخزينة نادي الزمالك للمساهمة في حل الأزمة المالية.

وتواجد اليوم الأحد حسين ياسر المحمدي بالفعل من أجل طرح قميص نادي الزمالك في مزاد علني، وتواجد معه هيثم فاروق نجم الزمالك السابق.

لم يقف حسين ياسر المحمد مع نادي ازلمالك في 2011 وكانت هذه الفترة هي الأصعب في تاريخ نادي الزمالك ماليا، ووصلت الأمور إلى المحاكم الدولية وفسخ العقود، ويأتي لدعم النادي في عام 2021، وبعد 10 سنوات يتغير كل شيئ، فيبدوا أن اللعب على مشاعر الجماهير هي الأهم في وقتنا الحالي من أجل الظهور ونيل رضا الجماهير، وتناسى البعض أن اللاعب قام بمقاضاه نادي الزمالك وفسخ تعاقده ورحل لفريق ليرس البلجيكي في صفقة إنتقال حر.