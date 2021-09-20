/651130/رمضان-عبدالمعز-يوجه رسالة-لتاركي-صلاة-الجمعة--من-يطبع-الله-على-قلبه-لا-يرى-النور-والهداية
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قام بالتحذير من الفتن.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة "dmc"، مضيفا، وقال تعرض على القلوب، من رفضها ابيض قلبه، ومن قبلها اسود قلبه.
ولفت إلى أن ما يروجه أحد الدعاه حول عدم حدوث معجزة المعراج، وعدد الصلوات اثنين فقط وليس خمس، وعدم وجود صلاة جمعة فى الإسلام، فتنة، يجب الحذر منها.
وتابع :"صلاة الجمعة موجودة فى القران الكريم والسنة النبوية، ويجى شخص يقول نفيش صلاة جمعة، رغم وجود خطبة سيدنا النبى فى مسجد اسمه الجمعة، فى المدينة المنورة، وكمان سورة الجمعة، واللى يترك ٣ جمع تهاون بها طبع الله على قلبه، وبنقول لاولادنا اللى يترك صلاة الجمعة كارثة، تمنع الهداية وتسود القلوب".
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