/651131/الكهرباء-قطعت-أثناء-المناقشاتالحكومة-اللبنانية-تنال-ثقة-البرلمان
حازت الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة البرلمان اللبناني، مدعومة بكتلة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل بينما امتنع عن التصويت عدد المستقلين وذلك بالجلسة التى عقدت اليوم وشهدت 40 دقيقة انقطاع للكهرباء عن مقر مجلس النواب في قصر الأونسكو
دوت الخليج
وخلال جلسة تلاوة البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، الإثنين، قال رئيس الحكومة "تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحّتم مُقاربات استثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خِضم أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الانهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلا في تاريخه الحديث".
«الكهرباء قطعت أثناء المناقشات»..الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان
وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة قد أبصرت النور، بعد أكثر من عام من الفراغ، في وقت تشهد البلاد تفاقما في انهيار الوضع الاقتصادي.
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