إنفوجراف.. السيسى يدعو للتعامل بجدية مع تبعات تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، كلمة أمام اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذى عقد عبر خاصية الفيديوكونفراس.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال الاجتماع:- يذكر أن اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ، عقد برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.

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