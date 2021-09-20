التعليم توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل MCV لإطلاق مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال اللحام، ومجال صيانة المعدات الكهربية والميكانيكية، ومجال تجميع وتشطيب السيارات التجارية بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية للعام الدراسى 2021/2022.





ووقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، والمهندس عاطف طلعت - مدير عام المدارس بمجموعة شركات MCV، بحضورالدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورعمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس كريم غبوررئيس مجلس إدراة مجموعة شركات MCV، والمهندس أمين كريم غبور مدير الإنتاج بمصانع مجموعة شركات MCV.

وقال الدكتور طارق شوقى، فى كلمة عقب التوقيع، إن القطاعات والمجالات المختلفة والتى تطبق لأول مرة بمصر بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وآخرهم قطاع وسائل النقل المطبق بمدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية لها أهمية قصوى فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى تسعى إليها مصر.

وأشار الوزير إلى جهود الدولة نحو التوسع بالعديد من القطاعات والمجالات المختلفة لتحقيق رؤية "مصر 2030"، موضحا أن الوزارة تعقد العديد من الاتفاقيات مع مختلف الوزارات وكبرى الشركات والمؤسسات الصناعية المحلية والدولية؛ لتخريج عمالة فنية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى وقادرة على مواكبة التغيرات والتطور الذى يحدث بالدولة المصرية.

من جهته، قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تعمل على التوسع وزيادة عدد المدارس بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية هى ثالث مدرسة تكنولوجيا تطبيقية يتم إنشاؤها بمحافظة الشرقية، وسيتم تطبيق نظام الجدارات بالمناهج الدراسية المطبقة بالمدرسة كنظائرها من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما سيتم العمل على الموازنة بين تطبيق الجانبين النظرى والعملى بالعملية الدراسية؛ لضمان اكتساب الطالب كافة المهارات اللازمة والتى تؤهله بشكل كلى لسوق العمل.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنه فى خلال 3 سنوات فقط بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 27 مدرسة وأصبحت المدارس محط اهتمام العديد من الطلاب، وقد تقدم لها فى هذا العام الدراسى ما يزيد على 40 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء الجمهورية، ولذلك كان لابد من افتتاح مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بها.

وأكد أن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تغتنم كل الفرص الممكنة وتسخر مواردها البشرية والمادية لتوفير أفضل نظام تعليمى لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.