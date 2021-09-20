شكرى يبحث مع نظيرته السويدية القضايا الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ بوزيرة خارجية السويد آن ليند، اليوم الاثنين، فى إطار زيارته الحالية لنيويورك.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ بوزيرة خارجية السويد آن ليند، اليوم الاثنين، فى إطار زيارته الحالية لنيويورك. وتم بحث سبل الدفع قدما بالعلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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