التعليم: فتح باب التطوع للعمل بالمدارس لسد عجز المعلمين

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية وذلك لسد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادا للعام الدراسى 2021-2022، طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التى تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتى تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الإبتدائى والإعدادى والثانوى).





وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم، أن عمل المتطوعين سينحصر فى مساعدة المعلمين، من خلال تنفيذ المهام التى يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، وإمكانية سد العجز فى الحالات القصوى عن طريق الموجهين. وأشارت إلى تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، لافتة إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن أحد عشر شهرا خلال العام المالى الواحد، وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجله والأخذ فى الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

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