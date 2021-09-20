/651129/أحمد-حاتم-يتغيب-عن-العرض-الخاص-لفيلم-عروستي-ويظهر-لايڤ-لهذا-السبب

بدأ قبل قليل، العرض الخاص لفيلم «عروستي» والمقام بإحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر. وحرص العديد من الفنانين على التوافد والتواجد منذ بدء الحفل الخاص لفيلم عروستي.

دوت الخليج يرصد سبب تغيب الفنان أحمد حاتم عن العرض الخاص لفيلم «عروستي».

أحمد حاتم يغيب عن العرض الخاص لعروستي بسبب تواجده بدبي

تغيب النجم أحمد حاتم بطل فيلم «عروستي» عن حضور العرض الخاص، نظرًا لتواجده في دبي خلال هذه الفترة، ولكنه ظهر وتفاعل مع الجمهور من خلال لايڤ مع الفنانة جميلة عوض.

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم عروستي

حرص على التواجد كل من مروان يونس وزوجته، وندى أكرم، ومؤلف العمل مصطفى البربري وغيرهم.

تفاصيل برومو فيلم عروستي

ظهرت الفنانة جميلة عوض خلال البرومو الرسمي لفيلم «عروستي» وهي تلعب رياضة اليوجا وأنها من ضمن الأشياء التي تحب القيام بها من وقت للآخر، كما جمعت مواقف كوميدية بينها وبين أحمد حاتم وبعدها تتحول لعلاقة رمانسية بين الطرفين.

الأمر الذي يعد أكثر تشويقًا للجمهور هو ظهور فرقة شارموفزر خلال أحداث العمل اذ قدموا فقرة غنائية ضمن الأحداث تحمل كلمات: "إيه دا هو انتي جيتي مكنتش مستني بس انتي بجد بهرتيني وكل ما تيجي أيوة أحبك من تاني".

مشهد «الشراب» يثير الجدل حول فيلم عروستي

أما اللقطة التي أثارت الجدل بين الجمهور خلال البرومو الدعائي لفيلم “عروستي”، هو مشهد الذي يجمع جميلة عوض بأحمد حاتم وهو يحمل جوارب صفراء مخططة باللون الإسود في لقطة رومانسية شابهت فيلم me befor you الأجنبي، بطولة إميليا كلارك وسام كلافلن.

أبطال فيلم عروستي

فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.

أحمد حاتم يشوق الجمهور لفيلم عروستي

وروج الفنان أحمد حاتم لفيلمه الجديد «عروستي»، اذ نشر التريلر التشويقي لعمل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه مشوقا جمهوره: “دي اخر مرة هنزل فيها اعلان فيلم عروستي.. يوم ٢٢/٩ ان شاءالله”.

وتباع حاتم تشويقه، قائلا: “و أخر مرة هقولكوا اني اتلعب معايا عروستي”.

جميلة عوض تتألق في دراما رمضان 2021

وشاركت مؤخرًا الفنانة جميلة عوض في مسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى.