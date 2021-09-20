/651132/النائب-أحمد-البناجهود-البنك-الزراعى-لخدمة-الفلاح-مقدرةولابد-أن-تصل-لكل-قرية-وعزبة-ونجع-بحملات-التوعية

أشاد النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والري بالمجلس، بالدور الذي يقوم به البنك الزراعي المصري فى مساعدة الفلاح وصغار المزارعين فى ضوء رؤية القيادة السياسية التى تضع الفلاح فى الأولويات خلال الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

دوت الخليج

جاء ذلك فى تصريحات لموقع دوت الخليج، مؤكدا على أن ما يلمسه المجتمع من تحركات إيجابية للبنك الزراعى المصرى لدعم الفلاح، وجهود التنمية الزراعية، يؤكد رؤية الدولة المصرة التى تهتم بالمنظومة الزراعية وتتغلب على إشكاليات المرحلة الماضية التى أضعات المنظومة ولم تهتم بالقائمين عليها وعلى رأسهم الفلاح.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن البنك الزراعي قدم خلال الفترة الماضية مبادرات لدعم الفلاح وتسهيلات فى اشتراطات القروض وكذلك المشاريع التى يتبناها البنك لتحسين جودة الخدمة المقدمة للفلاح وصغار المزارعين وكذلك الانشطة الاخري التي يتبناها من ثروة حيوانية وتنمية الريفية من خلال تمويل ودعم المشروعات متناهية الصغر وتوفير امكانيات للعميل لتحقيق التنمية الزراعية خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة لتطوير القري والريف المصري مشيدا بمبادرة البنك الزراعي من خلال مبادرة " باب رزق " فى 200 قرية متمنيا تعميمها على كافة القري داخل مبادرة حياة كريمة فى كل المحافظات .

النائب أحمد البنا:جهود البنك الزراعى لخدمة الفلاح مقدرة..ولابد أن تصل لكل قرية وعزبة ونجع بحملات التوعية

وطالب النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب المسؤلين بتكثيف الحملات الدعاية لانشطة البنك الزراعي المصري لاستهداف كافة الفلاحين والمستفيدين من دعم ومبادرات البنك فى كافة ربوع مصر، حتى يصل الجهد لكل قرية وعزبة ونجع بمختلف محافظات مصر.

.