/651133/وفد-مجلس-الشيوخ-يختتم-أعماله-الرقابة-على-انتخابات-الدوما-الروسي

أعلنت النائبة نيفين جورج الأنطوني، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل لقاء الوفد المشارك في الرقابة على الانتخابات البرلمانية الروسية "الدوما"، مع نظيره الروسي، بمجلس الشيوخ.

وفد مجلس الشيوخ يختتم أعماله الرقابة على انتخابات "الدوما" الروسي

وأوضحت النائبة، أن اللقاء ضم من الجانب المصري السفير إيهاب نصر، سفير مصر بموسكو، وأعضاء مجلس الشيوخ، ومن الجانب الروسي، "فريت مخمتشين"، نائب وكيل المجلس الفيدرالي الروسي للعلاقات الخارجية، و٢ من أعضاء مجلس الشيوخ الروس، "اولجا ابيفانوفا"، و"سيرجي تسيكوف".

تناول اللقاء النتائج الأولية للانتخابات، وعرض ملاحظات وفد مجلس الشيوخ المصريةكمراقب دولي للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى عرض بعض التوصيات الختامية.

وأكدت النائبة نيفين جورج الأنطوني، أن الوفد الروسي قام بتوجيه الشكر للوفد المصري على دوره في مراقبة الانتخابات، كما قدم الهدايا التذكارية لهم.

عقب اللقاء، قام التليفزيون الروسي باستضافة النائبة الدكتورة نيفين الأنطوني، لتوضيح أهم الملاحظات التي تمت فى اللقاء، والتعليق على العملية الانتخابية من وجهة نظر المراقبين الأجانب.