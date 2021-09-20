مايا مرسى تبحث التعاون مع روتارى مصر فى مجال تمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، الدكتورة مايا مرسى، الدور المهم الذى يقوم به مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس فى دعم التمكين الاقتصادى للمرأة عبر تدريب السيدات والفتيات على إقامة مشروعات صغيرة وتطوير الصناعات التقليدية وتنظيم معارض للحرف التراثية وتسويق منتجاتهن.





جاء ذلك خلال استقبالها رئيسة لجنة تمكين المرأة بنوادى روتارى مصر، أميمة الغايش، اليوم الاثنين؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال تمكين المرأة، بحضور ماجدة الألفى وسماء القصبى نائبتى رئيسة اللجنة، ومحمد عادل عيد الشافى المنسق المالى لمشروعات الأندية لروتارى مصر.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالتعاون مع نوادى روتارى مصر فى العديد من الملفات المهمة، مستعرضة أنشطة وجهود المجلس لتحقيق التمكين للمرأة فى جميع المجالات.

وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، والتى تضم أربعة محاور رئيسية هى التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والحماية من العنف، بالإضافة إلى محورين متقاطعين هما الثقافة والتشريعات.

من جانبها، أشادت أميمه الغايش، بجهود المجلس فى مجال تمكين المرأة بجميع المجالات، موضحة أن العام الحالى فى الروتارى الدولى هو عام تمكين المرأة والطفل، مؤكدة سعى الروتارى إلى التعاون مع المجلس فى هذا السياق.