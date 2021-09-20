غلق 9 منشآت سياحية بالبحر الأحمر لمخالفتها ضوابط التشغيل

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إنه جارى أيضا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لـ10 منشآت سياحية أخرى وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحى.

وأوضح العاصى أن هذه القرارات جاءت نتيجة عمليات المرور والتفتيش التى تقوم بها لجان التفتيش من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بصفة مستمرة على المنشآت السياحية والفندقية بالمحافظات المصرية فى إطار دور الوزارة الرقابى، لافتا إلى أن هذه اللجان قامت بالمرور والتفتيش على 216 منشأة سياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف أنه خلال المرور تم توجيه بعض الملاحظات والانذارات لعدد 75 منشأة سياحية ومنحها المهلة المناسبة لتوفيق أوضاعها والارتقاء بالمستوى السياحى المطلوب، كما قامت اللجان بإجراء المعاينات اللازمة لعدد من المنشأت السياحية للحصول على التراخيص الدائمة لها، ومعاينات لمشروعات جديدة ترغب فى العمل تحت إشراف الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار قامت منذ يناير 2021 وحتى الآن بإصدار قرارات بالإغلاق الإدارى لعدد 136 منشأة فندقية و94 منشأة سياحية مخالفة أو غير ملتزمة بالضوابط المقررة من الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأعطت الوزارة هذه المنشآت التى تم إغلاقها فترات سماح متفاوتة لتوفيق أوضاعها وتم إعادة معاينتها، وتم إعادة فتح 126 منشأة فندقية و87 منشأة سياحية منها بعد تأكد لجان التقييم من التزامها بالضوابط.

يأتى ذلك فى إطار الدور الرقابى للوزارة وحرصها الدائم على دعم صناعة السياحة وعدم الاضرار بسمعة مصر السياحية، فمع قيام الدولة بتوفير الدعم غير المسبوق للقطاع السياحى خلال أزمة فيروس كورونا، إلا أنها لا تتهاون حال تبين مخالفة أى منشاة فندقية أو سياحية لأى من الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية واشتراطات سلامة الأغذية والمشروبات وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها.