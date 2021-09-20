جدة - نرمين السيد - ناقش الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، مع رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين ومساعد الوزير للشئون الفنية، ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية، موقف تقدم العمل بالخطة الاستراتيجية المتكاملة للسياحة فى مصر والتى تعاقد عليها الاتحاد المصرى للغرف السياحية الشهر الماضى مع بيت خبرة إيطالى لتشمل تحديث الدراسة التى سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.





وتختلف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة فى مصر عن الاستراتيجية الإعلامية الترويجية التى انتهت من إعدادها وزارة السياحة والاثار مؤخرا للترويج السياحى لمصر تمهيدا لإطلاق حملة دولية للترويج السياحى لمصر لمدة 3 سنوات، حيث تهدف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة فى مصر إلى وضع أسس علمية للسياحة فى مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة لتكون قادرة على المنافسة؛ بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة فى انتعاش الاقتصاد المصرى. وخلال الاجتماع، تم استعراض بشكل مبدئى عدد من الأهداف الرئيسية للاستراتيجية منها خلق إطار مؤسسى يضمن استدامة التعاون بين القطاعين الحكومى والسياحى الخاص والعمل على اتاحة المنتج السياحى المصرى، كما تضمنت الأهداف أيضا تقديم منتجات سياحية جديدة والإعلان عنها وتنمية البنية التحتية والفوقية اللازمة لتطوير المقاصد السياحية المصرية والخدمات اللازمة لمرتاديها، إلى جانب رفع مستوى جودة الخدمة السياحية المقدمة من خلال زيادة كفاءة العنصر البشرى وجودة المنشآت ورفع معدل التنافسية واستخدام قنوات ترويجية حديثة. وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل موسعة خلال الفترة القادمة تضم مسئولين من الحكومة والقطاع الخاص لإطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحى العام والخاص بملامح تحديث هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سويا فى نفس الاتجاه، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم الكبيرة فى مجال السياحة والاستماع لتوصياتهم فى هذا الشأن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العنانى يناقش موقف الخطة الاستراتيجية للسياحة فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.