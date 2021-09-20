أبوالغيط يبحث مع سكرتير الأمم المتحدة قضايا المنطقة

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة بأن اللقاء بين أبوالغيط وجوتيريش تناول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى، وسبل التعامل مع الأزمات فى كل من سوريا واليمن وليبيا، ومعالجة التحديات التى تشهدها المنطقة العربية.
وأوضح المصدر أن الأمين العام استعرض فى هذا السياق مجمل مواقف الجامعة إزاء القضية الفلسطينية وبالذات فى مواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس بشكل يؤدى الى اخراجها من اى تسوية محتملة للصراع القائم.
وأشار المصدر إلى أن السكرتير العام أكد من جانبه التزامه الكامل بمواصلة مساعيه لتعبئة الجهد الدولى، بما فى ذلك من خلال الرباعية الدولية، للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف المصدر أن اللقاء شهد توافق الطرفين حول ضرورة الاستمرار فى الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، وكذا أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة والأمم المتحدة بغية حث جميع الأطراف السياسية الليبية على الالتزام بالاستحقاق الانتخابى المقبل فى موعده وإتمامه بنجاح، كما تناول اللقاء سبل حلحلة الأزمة اليمنية واستعادة الشرعية للحكم فى البلاد.
وذكر المصدر أن الأمين العام شدد على أهمية تعديل السلوك الإيرانى فى المنطقة فى إطار سعيها لزيادة نفوذها فى عدد من الدول العربية بما يزعزع الاستقرار فى المنطقة العربية.
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