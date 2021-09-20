بطريرك الكاثوليك يفتتح أولى اجتماعات تفعيل سينودس الأساقفة 2023

جدة - نرمين السيد - افتتح اليوم الاثنين، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أولى اجتماعات اللجنة المركزية لتفعيل سينودس الأساقفة 2023، وذلك تحت شعار "من أجل كنيسة سينودسية، الشركة، المشاركة، والرسالة"، بحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، وعضو لجنة الإعلام لسينودس الأساقفة 2023.





ويستمر الاجتماع لمدة يومين، بداية من اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون، بحضور أعضاء اللجنة. افتتاح الاجتماع بدأ بالصلاة مع البطريرك، تلاه تعارف سريع، وعرض موضوع السينودس وهو "من أجل كنيسة سينودسية، الشركة، المشاركة، والرسالة"، أيضًا شرح الوثيقة التحضيرية مع الأنبا باخوم، ومناقشتها، كما تخلل اليوم مجموعات عمل وورش عمل تطبيقية لما سيتم فى الواقع بكل الإيبارشيات. واختتم بالصلاة ومنح البركة الرسولية من غبطة البطريرك لكل الحاضرين، علمًا بأن السينودس سيتم افتتاحه فى أكتوبر 2021، وينتهى فى أكتوبر 2023.

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