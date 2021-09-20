"حياة كريمة": المبادرة تسعى للقضاء على الفقر وتوفير التعليم الجيد والشامل

قالت غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة أكثر البرامج التنموية نجاحا فهى أكثر الخطوات الحيوية لتطبيق حقوق الإنسان وهذا يترسخ مع جهود الدولة لترسيخ تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأضافت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مبادرة حياة كريمة تتماشى مع أهداف مصر للتنمية في 2030 ويأتي تأكيدا على الأهداف التنموية التي تستهدفها حياة كريمة .

ولفتت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إلى أن المبادرة تمثل نسبة كبيرة من أهداف التنمية المستدامة ، وتسعى إلى القضاء على الفقر وتوفير التعليم الجيد والشامل وتوفير نظام صحى شامل ، وتدشين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للفئات المهمشة ، وتمثيل المواطن المصرى في قرى الريف ، مشيرة إلى أن هناك مشاركة للمجتمع المدنى في المبادرة وهناك 30 وزارة وهيئة تنفيذية مشاركة في المبادرة، وأكثر من 23 جمعية أهلية .