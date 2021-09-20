/651137/رئيس-البنك-الزراعى-من-وسط-الأهالى-بقنا-نهتم-بتمويل-المشروعات-متناهية-الصغر-لتنمية-المرأة-الريفية-وتوفير-فرص-عمل-حقيقية-للشباب

عبر علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن سعادته بمشاركة أهالي قنا وسكان قرى مبادرة حياة كريمة الإحتفال بعيد الفلاح الذي يمثل فرصة لإظهار التقدير للفلاح المصري ودوره في تحقيق التنمية الزراعية وتوفير السلع والحاصلات الزراعية لتحقيق الامن الغذائي ودعم الإقتصاد القومي .

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بالمؤتمر الشعبى الذى عقده البنك إستمراراً لإحتفالاته بعيد الفلاح واحتفالية الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح لتعزيز الشمول المالي ودعم الأسرالأكثر إحتياجاً بقرى حياة كريمة بمحافظة قنا بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا و علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والنائب المهندس أشرف رشاد الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا بالإضافة إلى عدد كبير من أهالي مراكز محافظة قنا.

رئيس البنك الزراعى من وسط الأهالى بقنا: نهتم بتمويل المشروعات متناهية الصغر لتنمية المرأة الريفية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

وأكد حرص البنك الزراعي المصري على مشاركة الفلاح وكافة العاملين بالقطاع الزراعي الاحتفال بعيد الفلاح خاصة مع تنامي اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي لتعزيز قدراته وتعظيم الاستفادة منه فضلاً عن الاهتمام بتحسين مستوى جودة الحياة في قرى الريف المصري مشيراً إلى أن البنك الزراعي المصري سيبقى دائماً هوبيت الفلاح والداعم الأول له والأكثر فهماً لمتطلباته وإحتياجته .

وأشار رئيس البنك الزراعي المصري أن البنك يولي أهتماماً كبيراً بتمويل المشروعات متناهية الصغر بهدف دعم مسيرة تنمية المرأة الريفية وتمكينها إقتصادياً وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب مع التركيز على القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بهذه المناطق.

رئيس البنك الزراعى من وسط الأهالى بقنا: نهتم بتمويل المشروعات متناهية الصغر لتنمية المرأة الريفية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

وأشار إلى توسع البنك الزراعي المصري في إطلاق برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر" باب رزق " في قرى الريف المصري لدعم المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري التي ستغير وجه الحياة في كل قرى مصر وتضيف إنجازاً جديداً لقائمة الانجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية مؤكداً إلتزام البنك الزراعي المصري ببذل الجهود وتوفير كافة الإمكانيات للعمل على تحقيق أهداف المبادرة.

تضمن الإحتفال توزيع الهدايا والتبرعات العينية لعدد من الأسر الأكثر احتياجا من سكان قرى حياة كريمة تضمنت أجهزة كهربائية وسلع معمرة بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية ومساعدتهم على مواجهة إحتياجات الحياة تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري " حياه كريمة " والتي تستهدف بناء وتنمية الإنسان والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه له .

رئيس البنك الزراعى من وسط الأهالى بقنا: نهتم بتمويل المشروعات متناهية الصغر لتنمية المرأة الريفية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

كما تضمن الإحتفال عدد من الفعاليات استهدفت زيادة الوعي المصرفي والتوعية بأهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وسلامة الاستقرار المصرفى والتنمية الاجتماعية في الدولة علاوة على نشر الخدمات المصرفية والتعريف بها بهدف زيادة الوعي المالي لتمكين كافة فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك وادخالهم ضمن القطاع المصرفي الرسمي، حيث تم عرض إمكانيات التمويل متناهي الصغر التي يقدمها البنك من خلال برنامج باب رزق، وهو ما شجع عدد كبير من المشاركين في المؤتمر بالتقدم للحصول على هذا التمويل، كما قام البنك باصدار بطاقات ميزة مجانا لجميع المشاركين في المؤتمر لتشجيعهم على استخدامها في خدمات المدفوعات وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي .