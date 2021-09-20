لأول مرة هذا الموسم: محمد صلاح خارج قائمة ليفربول بقرار إداري.. تفاصيل

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يستعد فريق ليفربول غدا لمباراة نوريتش سيتي، ضمن مباريات الدور الثالث، لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر يورجن كلوب المدير الفني للفريق عدم التواجد خلال المباراة، وإسنادها لمساعدة بيب ليندر، من أجل قيادة الفريق وإكتساب الخبرات.

فيما قرر أيضا يورجن كلوب عدم تواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة الفريق للمباراة، والإكتفاء باللاعبين الشباب وبعض من اللاعبين الكبار الذين لم يلعبوا بشكل كثيف هذا الموسم.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، رفقة تشيلسي ويمتلك كل فريق 13 نقطة، وحقق الفريق 4 مباريات فوز ومباراة واحدة تعادل فيها الفريق.

ويتواجد محمد صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 أهداف مناصفة مع برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

رضا عبد العال لـ دوت الخليج: محمد صلاح أفضل لاعب في الشرق الأوسط.. وأقارنه بميسي ورونالدو فقط

أشاد رضا عبدالعال بالفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بعد تقديم اللاعب لمستويات مميزة مع نادية خلال الفترة الماضية.

وتحدث عبد العال في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج عن محمد صلاح مع نجوم العالم الخارجي.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج : أن اللاعب محمد صلاح أفضل لاعب في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف: صلاح في منطقة بعيدة عن كل اللاعبين المصريين علي مر التاريخ بما يقدمة من إنجازات مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وواصل: يجب أن نفخر بوجود صلاح وسط كبار أوروبا ميسي وكريستيانو .

وأردف : الأمكانيات ساعدت صلاح بشكل كبير مع نادية عكس وجودة مع المنتخب لايجد من يساعدة للخروج بإمكانياتة.

تصدر الفرعون المصري محمد صلاح قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

خروج محمد صلاح من قائمة ليفربول

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف في مباراة فريقة أمس أمام فريق كريستال بالاس ليرتفع رصيدة الي 4 أهداف.

ويعتلي محمد صلاح قائمة الهدافين مناصفةً مع ميكيل أنطونيو لاعب وست هام وبرونو فيرنانديز

لاعب مانشستر يونايتد برصيد أربعة أهداف لكل منهما.

بينما يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 3 أهداف بعد تمكنه من تسجيل هدف في مباراة اليوم أمام فريق ويستهام يونايتد.