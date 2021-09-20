/651136/محافظ-قنا-البنك-الزراعي-المصري-له-تجارب-ومبادرات-رائدة-في-توفير-البرامج-التمويلية-المتنوعة

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن البنك الزراعي المصري له تجارب ومبادرات رائدة في توفير البرامج التمويلية المتنوعة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بالمؤتمر الشعبى الذى عقده البنك إستمراراً لإحتفالاته بعيد الفلاح واحتفالية الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح لتعزيز الشمول المالي ودعم الأسرالأكثر إحتياجاً بقرى حياة كريمة بمحافظة قنا بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا و علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والنائب المهندس أشرف رشاد الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا بالإضافة إلى عدد كبير من أهالي مراكز محافظة قنا.

محافظ قنا: البنك الزراعي المصري له تجارب ومبادرات رائدة في توفير البرامج التمويلية المتنوعة

وأضاف محافظ قنا بأنه من ضمن مبادرات البنك على سبيل المثال إحلال السيارات الكبود الى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين، وبرنامج "باب رزق" لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ودعم وتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وتمويل المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث من خلال منح قروض للمزارعين بفائدة ميسرة.

ولفت محافظ قنا إلى إن هذا الاحتفال يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات واللقاءات التوعوية الذى ينظمها البنك الزراعي المصري على مستوى الجمهورية للتركيز على القرى المستهدفة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف زيادة الوعى المصرفي والتوعية بأهمية الشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي القومي، وسلامة الاستقرار المصرفي والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى نشر الخدمات المصرفية والتعريف بها، و تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي.

محافظ قنا: البنك الزراعي المصري له تجارب ومبادرات رائدة في توفير البرامج التمويلية المتنوعة

تضمن الإحتفال توزيع الهدايا والتبرعات العينية لعدد من الأسر الأكثر احتياجا من سكان قرى حياة كريمة تضمنت أجهزة كهربائية وسلع معمرة بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية ومساعدتهم على مواجهة إحتياجات الحياة تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري " حياه كريمة " والتي تستهدف بناء وتنمية الإنسان والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه له .

كما تضمن الإحتفال عدد من الفعاليات استهدفت زيادة الوعي المصرفي والتوعية بأهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وسلامة الاستقرار المصرفى والتنمية الاجتماعية في الدولة علاوة على نشر الخدمات المصرفية والتعريف بها بهدف زيادة الوعي المالي لتمكين كافة فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك وادخالهم ضمن القطاع المصرفي الرسمي، حيث تم عرض إمكانيات التمويل متناهي الصغر التي يقدمها البنك من خلال برنامج باب رزق، وهو ما شجع عدد كبير من المشاركين في المؤتمر بالتقدم للحصول على هذا التمويل، كما قام البنك باصدار بطاقات ميزة مجانا لجميع المشاركين في المؤتمر لتشجيعهم على استخدامها في خدمات المدفوعات وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي .