/651139/ممثل-الأغلبية-بمجلس-النواب-يوجه-الشكر-للبنك-الزراعي-المصري-على-دعمه-المستمر-للفلاح

أكد المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب الأول لرئيس الحزب، أن الأحتفال بعيد الفلاح يمثل تكريما يليق بالمزراع المصري وتقديرا لدوره في توفير الأمن الغذائي لجموع المواطنين مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا من أجل دعم الفلاح والانتصار لحقوقه وتوفير حياة كريمة تليق به وبأسرته .

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بالمؤتمر الشعبى الذى عقده البنك الزراعى المصرى بمحافظة قنا، إستمراراً لإحتفالاته بعيد الفلاح واحتفالية الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح لتعزيز الشمول المالي ودعم الأسرالأكثر إحتياجاً بقرى حياة كريمة بمحافظة قنا بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا و علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والنائب المهندس أشرف رشاد الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا بالإضافة إلى عدد كبير من أهالي مراكز محافظة قنا.

ممثل الأغلبية بمجلس النواب يوجه الشكر للبنك الزراعي المصري على دعمه المستمر للفلاح

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة لتطوير القرى هو مشروع وطني عملاق يتسهدف تحسين جودة الحياة لسكان الريف كما يعتبر شاهدا ً على حجم اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفلاحين والنهوض بهم وتحقيق كافة أوجه الرعاية والعدالة الاجتماعية .

ووجه رشاد الشكر للبنك الزراعي المصري على دعمه المستمر للفلاح المصري من خلال برامجه التمويلية التي تستهدف مساندة صغار المزراعين لتحقيق التنمية الزراعية والريفية بما ينعكس على إحداث نهضة زراعية حقيقية تتماشى مع خطط وتوجهات الدولة .

ممثل الأغلبية بمجلس النواب يوجه الشكر للبنك الزراعي المصري على دعمه المستمر للفلاح

تضمن الإحتفال توزيع الهدايا والتبرعات العينية لعدد من الأسر الأكثر احتياجا من سكان قرى حياة كريمة تضمنت أجهزة كهربائية وسلع معمرة بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية ومساعدتهم على مواجهة إحتياجات الحياة تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري " حياه كريمة " والتي تستهدف بناء وتنمية الإنسان والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه له .

كما تضمن الإحتفال عدد من الفعاليات استهدفت زيادة الوعي المصرفي والتوعية بأهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وسلامة الاستقرار المصرفى والتنمية الاجتماعية في الدولة علاوة على نشر الخدمات المصرفية والتعريف بها بهدف زيادة الوعي المالي لتمكين كافة فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك وادخالهم ضمن القطاع المصرفي الرسمي، حيث تم عرض إمكانيات التمويل متناهي الصغر التي يقدمها البنك من خلال برنامج باب رزق، وهو ما شجع عدد كبير من المشاركين في المؤتمر بالتقدم للحصول على هذا التمويل، كما قام البنك باصدار بطاقات ميزة مجانا لجميع المشاركين في المؤتمر لتشجيعهم على استخدامها في خدمات المدفوعات وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي .

يأتي هذا المؤتمر الشعبي ضمن سلسلة من المؤتمرات واللقاءات التوعوية ينظمها البنك الزراعي المصري بكافة فروع البنك في المدن والقرى على مستوى الجمهورية مع التركيز على القرى المشمولة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .