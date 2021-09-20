رئيس جامعة الأقصر يشهد ختام فعاليات المرحلة الأولى لبرنامج جامعة الطفل

جدة - نرمين السيد - شهد رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، اليوم الاثنين، ختام فعاليات المرحلة الأولى لمشروع برنامج جامعة الطفل الذى يقام بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بكلية الفنون الجميلة، بحضور الدكتور أيمن قدرى منسق عام جامعة الطفل، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الأطفال.





وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالمستوى المتميز الذى وصل إليه الأطفال خلال فترة وجيزة، الذى ظهر واضحا من خلال معرض الرسومات والأشكال الفنية التى نفذها الأطفال، مؤكدا أن جامعة الطفل تأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وأكاديمية البحث العلمى، لاستثمار النوابغ من الأطفال وتنمية المواهب العلمية والفنية والأدبية وغيرها من المواهب لديهم، مشيرا إلى أن جامعة الأقصر تقدم كل الدعم والمساعدة لجامعة الطفل، وعلى استعداد لتبنى أية موهبة وتوصيلها بالمختصين فى الجامعة لإصقال مواهبهم وتنميتها.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن قدرى، منسق عام جامعة الطفل، أن الجامعة تضم كافة التخصصات مثل الطب وريادة الأعمال والثقافة وعلم المصريات والآثار وعلوم الحاسب الآلى والفنون الجميلة وغيرها من التخصصات، وتضم المرحلة الأولى من الجامعة 50 طفلا، حيث سيدرس الطفل كافة التخصصات فى أول عامين، وبعدها سيتم تخصيصه بناء على موهبته، ويستمر فى الدراسة حتى بلوغه سن الـ15، موضحا أن الجامعة تقبل من سن 9 سنوات.

ولفت إلى أن الدراسة فى جامعة الطفل بالمجان، حيث تتحمل جامعة الأقصر وأكاديمية البحث العلمى مصاريف الدراسة، مشيرا إلى أن الأطفال زاروا كافة كليات الجامعة وتعرفوا عليها عن قرب.