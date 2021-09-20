شكرى يشارك فى الاجتماع الوزارى التشاورى لمجلس الجامعة العربية بنيويورك

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، فى الاجتماع الوزارى التشاورى لمجلس الجامعة العربية المنعقد فى نيويورك على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة، وذلك لمواصلة بحث تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف تجاه أبرز القضايا العربية.





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