فيديو.. وزير التعليم: عايزين 100 مليار جنيه عشان ننهى كثافة الفصول

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن كثافة الطلاب فى الفصول بسبب زيادة عدد السكان، منوهًا بأن الدولة تبنى كل عام 15 ألف فصل، ويظل عدد الطلاب أكثر من الأماكن المتاحة، معقبا: "لو عايزين ننهى موضوع الكثافة عايزين فوق الـ100 مليار جنيه".





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الإثنين، أن ميزانية إنشاء الفصول سنويا 12 مليار جنيه وهو رقم ليس بالقليل ولكن أقل من المطلوب، لا سيما وأن هناك 700 ألف طفل ينضموا للتعليم كل عام زيادة عن العام الذى يسبقه.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن متوسط الكثافة فى الفصول هذا العام 35 طالبًا وطالبة، والمشكلة فى التوزيع لأن هناك محافظات يزيد فيها العدد بشكل لا يمكن قبوله.

وأشار إلى أن هناك فصول ما زال بها أكثر من 50 طالبًا وطالبة ولكن يتم التحايل على ذلك بفكرة التبادل فى الأيام والاعتماد فى بعض الأحيان على التعليم أون لاين.