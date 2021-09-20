مختار جمعة: يجب نشر الأمل وتعقيد الناس وإحباطهم من الكبائر

وشدد الدكتور جمعة، خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، على ضرورة نشر الأمل بين الناس بهدف تفويت الفرصة على الأبواق الإرهابية التى تنشر الإحباط وتبث سموم الفتنة فى المجتمع المصرى.
وأشار إلى أن مصر من أقل دول العالم فى حالات الانتحار، فيما زادت محاولة الإقدام على الانتحار فى بعض الدول بنسبة 16% إلى 50%، موضحا أن المخدرات والإدمان بكل أنواعه والتعصب من مسببات الجريمة فى المجتمع.
وأكمل وزير الأوقاف أن المنتحر يمر بمحنة عارضة أو ضغوط نفسية فيرى أنه يموت حتى يستريح منها، شارحا أن المنتحر قاتل لكونه قتل نفسا، حيث نهى الله فى كتابه العزيز عن قتل أى نفس مهما كانت.
وأوضح أن من قتل نفسه بشيء أو وسيلة ما عذب به فى نار جهنم، حسبما جاء فى الأحاديث النبوية، مضيفا أن الانتحار لا تعقبه الراحة وإنما العذاب الأليم ولصاحبه نفس العقوبة كما لو كان قتل أى نفس أخرى.
وأضاف مختار جمعة، أن اليأس والإحباط وتعقيد الناس وإحباطهم من الكبائر، وقال إن: "الرسول قال بشروا ولا تنفروا"، مضيفا أن خطبة الجمعة القادمة ستناقش صلة الرحم وجبر الخواطر.
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