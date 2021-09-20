قيادات الأزهر: لن ندخر جهدا فى القضاء على ظاهرة الثأر

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، وعدد من علماء وقيادات الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، البرنامج التدريبى التابع لأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، المقام بمحافظة أسيوط؛ برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ وذلك استكمالا لمسيرة أعضاء اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر فى التصدى لظاهرة الثأر بصعيد مصر.





وقال وكيل الأزهر، خلال كلمته: "يحق لى أن أتعجب وأن أحزن فى آن واحد، جراء هذا "الإرث المر" وهذه "العادة اللعينة" التى بها تشرذم المجتمع، خاصة المجتمع الصعيدى المعروف عنه أنه جبل على مكارم الأخلاق بفطرة سليمة، ولا أدل على ذلك من شهادة التاريخ نفسه على شيم أهله"، مضيفا أن "هذه العادة الجاهلية قد استدعاها البعض من الماضى بحجج ومفاهيم مغلوطة فربطها بالكرامة والعشيرة، وبلغ بها البعض مبلغ السفه حين جعل منها مصدرا للتفاخر والتباهى، وهو لا يدرى أنه بهذه المفاخرة الكاذبة يترك فى أهله إرثا جاهليا حرمه الله ورسوله".

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة عدم التقصير فى طرق معالجتها، وأن لا تفتر الهمم فى التصدى لها، فإنها تقضى على مجتمع كامل ثقافيا واجتماعيا وماديا، فيقبع أهله فى الجهل طيلة حياتهم، موصيا وعاظ وأعضاء اللجنة العليا للمصالحات والقائمين على ذلك؛ بفض منازعات الناس وتصفية خلافاتهم بالحسنى والموعظة الحسنة التى تقتضى قدرا من الأمانة وحظا من الحكمة ونصيبا من حب الناس الذى لا يتأتى إلا بحسن معاشرتهم، مشيرا أن الأزهر إذ يضاعف اليوم جهوده لتدريب أبنائه على التصدى لهذا الميراث الجاهلى، فإنه تمتد يده لكل من لديه النية ويملك من الجهد ما يمكنه من اقتلاع هذا الوباء من بيننا، من أجل أن يعود وجه الصعيد كما كان.

من جانبه، قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة العليا للمصالحات، إن مصرنا الحبيبة تستحق أن تتخلص من آفة الإرهاب والثأر، لافتا أن الأزهر يعمل منذ القدم على الإصلاح بين الناس ولديه لجان كثيرة تعمل على علاج الأمراض التى تنتاب المجتمع، مشيرا أن حب واحترام أهل الصعيد للأزهر ولفضيلة الإمام الأكبر، فضلا عن حب واحترام مصر والعالم؛ جعل القبول للأزهر فى قلوب الناس لفض نزاعاتهم الثأرية، مذكرا بمشهد حضره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب عندما علم الخصوم بقدومه لفض نزاع شجر بينهم، فما منهم إلا إن قالوا "فوضناك" وارتضوا به حكما، ومن ذلك الموقف تولدت فكرة إنشاء اللجنة العليا للمصالحات لفض النزاعات.

وأضاف رئيس اللجنة العليا للمصالحات، أن اللجنة العليا للمصالحات ليست بديلة عن القانون وليست مجالس عرفية بديلة عن القضاء، ولكن الأزهر يعمل على حل النزاعات محترما القضاء والقانون، كما يعمل الأزهر بتناغم وبتنسيق تام مع جميع المؤسسات والجهات الأمنية، ولن يدخر الأزهر جهدا حتى يأتى اليوم الذى يعلن فيه أن مصر خالية من آفة الثأر بإذن الله.

واختتم الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن مصر الكنانة بلد عرفت منذ القدم بعراقة أصل شعبها وكرمه وتعاونه، وقد حباها الله بأهل العلم والحكمة، والأزهر الشريف -منبر الدعوة- اضطلع بمهام كثيرة أهمها التوفيق بين الناس فيما عسى أن يكون بينهم من خلاف أو نزاع فى سبيل أمن المجتمع، موضحا أن أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب منبر من منابر الأزهر، واليوم يدشن الأزهر لدورة توعوية لتدريب وتأهيل السادة الوعاظ أعضاء لجان المصالحات بمحافظة المنيا وأسيوط والوادى الجديد.