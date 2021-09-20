صور- القباج تطلق مشروع مودة فى 14 قرية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعى فى ختام معسكر إعداد الكوادر الشبابية والرائدات المجتمعات لتفعيل أنشطة برنامج مودة بقرى حياة كريمة، وذلك بحضور راندة فارس مدير مشروع "مودة" بالوزارة والدكتور وائل عبد السلام القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون الطلاب.

وأعلنت وزيرة التضامن عن توفير بطاقات تعريف للرائدات وللمتطوعين لتصبح هوية معتمدة لهم، كما أعلنت توفير كافة مواد التوعية وأدوات الدعاية اللازمة، بالإضافة إلى توفير بدلات للمتطوعين لتغطية تكاليف انتقالاتهم.

وقالت إن وجه التضامن الاجتماعى تغير وباتت الوزارة تستهدف الحماية والتمكين والاستثمار فى البشر ونشر الوعى الصحيح والبناء.

وأضافت القباج أن ما نطمح إلى تحقيقه هو تنمية أسرة موحدة غير مفككة، أسرة صغيرة تستطيع أن تكفل حقوق اولادها، وأسرة منتجة تعلم افرادها قيمة العمل، وأسرة سليمة تحافظ على التواصل والاحترام بين أفرادها.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بالشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن خلال مختلف ظروفه ومراحله العمرية، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مشروع تنموى فى تاريخ مصر وتأتى تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، وتمثل نموذجا للتنسيق وتوحيد الجهود من أجل تحقيق تنمية اجتماعية شاملة تسهم فى تحسين حياة الأسر فى المجتمعات المحلية وبصفة خاصة المجتمعات الأكثر احتياجا.

وتابعت أنه عندما نتحدث عن بناء الإنسان، يأتى دور الأسرة كعامل فعال وأساسى، مشيرة إلى أن الأسرة هى اللبنة الأولى فى تكوين شخصية الفرد، والمحافظة على سلامته الصحية وقوامه النفسى وسلوكياته، ويبدأ تكوين الأسرة باختيار شريك الحياة المناسب لهذا الدور، والمتمثل فى بناء كيان أسرى قوى والحفاظ عليه، ومن هنا، يأتى الحديث عن مودة، موضحة أن هذا المشروع الطموح الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بتكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية، يعمل على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف التى تمكنهم من تأسيس حياة أسرية سوية قائمة على مبادئ المودة والرحمة.

وأوضحت أن تكليف رئيس الجمهورية جاء من واقع مؤشرات واحصاءات أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك والتى سجلت 198 ألف حالة طلاق عام 2017، ومن هنا بدأت الوزارة فى دراسة هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع والوقوف على أهم المؤشرات والاستفادة من التجارب المحلية والدولية المختلفة.

وأشارت إلى أن أهم المؤشرات التى تم الوقوف عليها أثناء دراسة هذه الظاهرة، هو ارتفاع معدلات الطلاق فى السنوات الأولى من الزواج، حيث أن 38% من حالات الطلاق المسجلة عام 2018 كانت لزيجات لم يتعدى عليها ثلاث سنوات، و15% من حالات الطلاق فى ذات العام كانت خلال السنة الأولى من الزواج، وهى مؤشرات تؤكد أهمية استهداف الشباب فى مرحلة ما قبل الزواج لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، والجاهزية النفسية والبدنية والمفهوم الواقعى للزواج والحياة الأسرية.

وتابعت أن مشروع مودة تبنى منهجية التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المعنية التى لديها تجمعات شبابية كبيرة تمكن المشروع من الوصول إليها، متوجهة بالشكر لكافة الشركاء كافة من وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى صندوق "تحيا مصر" شريك وزارة التضامن الاجتماعى فى العديد من المبادرات والتدخلات التى تسعى إلى الارتقاء بحياة الفئات الأولى بالرعاية.

كما توجهت وزيرة التضامن بالشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان الذى يعد شريكا وثيقا فى هذا المشروع منذ خطواته الأولى ويقدم الدعم الفنى والمالى للعديد من المبادرات التى يتم تنفيذها.

وأثنت على دور منظمات المجتمع المدنى الداعم الرئيسى للمشروعات التنموية على المستوى المحلى لما له من مرونة فى التحرك وقدرة على الوصول إلى الفئات المختلفة والمجتمعات المحلية وعلاقة مع المؤسسات الدينية.

وأكملت أن قضية بناء الإنسان تتطلب تكثيف وتوحيد كافة الجهود، معربة عن اعتزازها بكل شريك عمل لتحقيق ما وصلنا إليه، حيث نجح مشروع مودة فى الوصول إلى 190 ألف شاب وفتاة مصرية من خلال تنظيم 2.491 فاعلية تدريب مباشرة على مستوى الجمهورية، كما وصل أيضا المشروع من خلال منصته الرقمية الى 4.3 مليون مواطن مصرى.

وأشارت القباج إلى أنه تحقيقا لرؤية الوزارة فى إتاحة خدماتها للجميع الأشخاص ذوى الاعاقات المختلفة، فقد تم إطلاق منصة مودة الرقمية أيضا بلغة الإشارة الشهر الماضى.



وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى تفخر بأن الشباب عنصر هام ومحورى فى العديد من برامجها وأنشطتها، ولهذا كان المشروع حريصا كل الحرص على أن يكون لأبناء القرى المستهدفة دورا محوريا فى إعداد خطط العمل التنفيذية ليصبحوا شركاء فاعلين فى تحقيق رؤى المشروعات التنموية.

وأعربت الوزيرة عن التحية والتقدير للرائدات المجتمعيات المقدامات اللائى يتحركن داخل القرى والنجوع ويقمن بزيارات للأسر المستهدفة، ويبنين جسور من الثقة والمودة مع المجتمع، مشيرة إلى أن هناك قصصا إنسانية تدعو للفخر قائلة: "دمتن ذراع رئيسى لتحقيق التوعية وتصحيح المفاهيم وتعزيز الفكر البناء لدى الأسر المصرية.

ووجهت الوزيرة التحية والتقدير لمديرى الوحدات الاجتماعية، أصحاب الدور المحورى فى تنفيذ برامج التضامن الاجتماعى التى تقدمها الوزارة للأسر والمواطنين، مشيرة إلى أن لديهم مهمة كبيرة ونبيلة فى مساندة فرق الوعى داخل القرى المستهدفة.

وخلال الفعاليات، استمعت الوزيرة لكلمات من الشباب المشارك بالمعسكر عن مدى استفادتهم من المبادرة، كما عرض بعض الشباب خطط المبادرات التى قاموا بوضعها خلال المعسكر، من بينهم فتيات ممثلات عن الرائدات الريفيات وشباب ممثل عن ذوى الإعاقة وشباب ممثل عن المتطوعين بالمشروع، بالاضافة الى ممثلين عن رؤساء وحدات التضامن.