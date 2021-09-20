فيديو.. التعليم: أى مدرسة ستغلق من تلقاء نفسها ستعاقب.. القرار فى يد الدولة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن صلاحية غلق المدارس بسبب كورونا فى يد الدولة فقط، مؤكدًا أنه بالتعاون مع وزارة الصحة سيتم وضع ضوابط وستنشر بعد النسخة المعدلة منها عقب التشاور مع وزارة الصحة.





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الإثنين: "الدولة مهتمة جدا أن يكون العام الدراسى عام نظامى فى حضور وغياب فى جميع الأيام، وامتحانات داخل الفصل بكل الوسائل المممكنة، لذلك يتم تطعيم المعلمين وعندما تتوافر اللقاحات سيتم تطعيم الطلاب، لأنه من الصعب حدوث فجوة تعليمية أكثر من العامين الماضيين". وشدد على أن مدرسة ستغلق من تلقاء نفسها ستعاقب، متابعا: "اللى هياخد قرار الغلق الدولة مش صاحب المدرسة".

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