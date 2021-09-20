وكيل مالية النواب: فوز مدرسة حكومية بجائزة عربية فخر للتعليم المصرى

وقال سالم -فى بيان اليوم الاثنين- إنه أمر مشرف يستحق الاحتفاء بهذه المدرسة من الحكومة المصرية ووزير التعليم وتكريمها لأنها استطاعت بأقل شىء بسيط الوصول للمركز الأول من بين 96 ألف مدرسة على مستوى العالم العربى.
وأشار سالم إلى أن مدرسة "الغريب" حصلت على لقب"المدرسة المتميزة" فى تحدى القراءة العربية الذى يعتبر أكبر مشروع عربى فى هذا المجال أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، لتشجيع القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى.
وطالب وكيل مالية "النواب" بضرورة الاهتمام بالقراءة فى السن المبكرة بين الطلاب والاهتمام أيضا بالمدرسة الفائزة ومنحها تقدير من الدولة، مشددا على ضرورة تكريم القائمين عليها.
وهنأ الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، "مدرسة الغريب للتعليم الأساسى" فى الفيوم، بعد فوزها بلقب "المدرسة المتميزة"، بالدورة الخامسة من مسابقة تحدى القراءة العربى، فى الحفل النهائى الافتراضى الذى أقيم مساء اليوم.
وتعد مسابقة تحدى القراءة العربى هى المبادرة القرائية والمعرفية الأكبر من نوعها لغرس ثقافة القراءة لدى النشء فى الوطن العربى، والذى شارك فى دورتها الخامسة أكثر من 21 مليون طالب عربى من 52 دولة، و96 ألف مدرسة، و120 ألف مشرف للقراءة.
وحصدت مدرسة الغريب للتعليم الأساسى المركز الأول، متفوقة بذلك على 96 ألف مدرسة شاركت فى التحدى هذا العام.
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