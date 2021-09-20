حماة الوطن: مصر حرصت منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة

وأضاف الحزب، فى بيان له، اليوم الإثنين، أن مصر حرصت منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة، ودمجها فى سياساتها وبرامجها التنموية على جميع المستويات، وهو الجهد الذى أسفر عن تبنى "رؤية مصر 2030".
وأوضح أن النجاح الذى استطاعت مصر تحقيقه، على هذه الأصعدة على مدار السنوات الماضية لم يأتِ دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصرى قدرته على تحمل الصعاب فى سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة.
واختتم بيان الحزب: "لا تزال مصر تواصل بخطى ثابتة رغم كل التحديات، تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى الذى شرعت فيه منذ عام 2016".
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